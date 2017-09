Reutte – Ein Kleinkind ist am Montag in Reutte von einem Auto erfasst und glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Ein 51-jähriger Mann fuhr auf der Klause vom so genannten Durchlass in Richtung Ausfahrt Salzsilo. Im Bereich des Besucherzentrums Klause fuhr er laut Polizei im Schritttempo an einer größeren Gruppe von Leuten vorbei, als er einen Aufprall hörte. Das Fahrzeug hatte ein zweieinhalbjähriges Kind erfasst. Der Bub wollte laut Polizei vom Besucherzentrum zu seinem Vater auf den gegenüberliegenden Spielplatz laufen.

Das Kind wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle gemeinsam mit seiner Mutter mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte das Kind wieder entlassen werden. Das Auto des 51-Jährigen trug keinen Schaden davon. (TT.com)