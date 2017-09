Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die Gruppe krimineller Obdachloser, die seit Wochen Anrainer-Beschwerden in der Altstadt auslöst, könnte bald aus dem Stadtbild verschwunden sein. „Wir prüfen derzeit, ob Aufenthaltsverbote erwirkt werden können“, sagt der Innsbrucker Polizeichef Martin Kirchler: „Gespräche mit den zuständigen Behörden laufen.“ Mit bestehenden Aufenthaltsverboten können die Betroffenen abgeschoben werden – das ist auch bei EU-Bürgern möglich.

Am Montagabend patrouillierten mehrere Polizeibeamte durch die Innsbrucker Altstadt: „Sie haben die Obdachlosen in den Laubengängen kontrolliert und einige auch verjagt“, erzählt ein Altstadt-Anrainer.

Kein Einzelfall, sagt Kirchler: „Die Gruppe ist uns schon seit Längerem bekannt. Vor einigen Wochen hielten sie sich im Durchgang zwischen Sparkassenplatz und Maria-Theresien-Straße auf.“ Polizeibekannt ist auch, dass die Männer aus Polen, der Slowakei, Lettland, Deutschland und auch Österreich eine „erhöhte Deliquenz“ aufweisen: „So wurden in den letzten Wochen zahlreiche Kontrollen durchgeführt und es kam zu etlichen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft wegen diverser Delikte sowie an die Verwaltungsbehörden, beispielsweise wegen Störungen der öffentlichen Ordnung“, heißt es in einer Aussendung des Stadtpolizeikommandos.

Laut Kirchler handelt es sich bei den Männern nicht um klassische Bettler. „Auch wenn sie immer wieder Leute um Geld fragen.“ Wie Altstadt-Händler schildern, treten die Obdachlosen auch regelmäßig als Ladendiebe in Erscheinung, die sogar vor den Augen des Verkaufspersonals mit den gestohlenen Waren aus den Geschäften spazieren. Besonders ärgert die Kaufleute, dass die Diebe dann wenig später mit den erbeuteten T-Shirts am Leib wieder beim Brunnen in der Herzog-Friedrich-Straße sitzen. „Wir würden uns halt wünschen, dass derartige Straftaten sofort angezeigt werden“, sagt Kirchler. Das sei nämlich nicht immer der Fall: „Zuletzt wurden uns gleich mehrere Diebstähle auf einmal gemeldet.“ Auch Delikte, die schon etwas zurücklagen, was eine Strafverfolgung massiv erschwert, wenn nicht sogar unmöglich macht.

„Gerade bei derartig punktuellen Problemen ist es essenziell, dass sich Betroffene rasch an die Polizei wenden und aktiv an Lösungen mitarbeiten“, betont der Polizeichef: „Dies hätte ich mir auch im vorliegenden Fall gewünscht.“ Kirchler weist auch darauf hin, dass „derartige Phänomene jedoch nicht von heute auf morgen lösbar sind, sondern in einem Rechtsstaat Geduld erfordern, bis die Maßnahmen bzw. die Verfahren greifen“.

Dass intensive Kontrollen etwas bewirken können, zeigte sich erst vor wenigen Wochen. Ende Mai startete die Polizeiführung eine Aktion scharf gegen die Bettler­szene in der Innsbrucker Innenstadt. Dabei handelte es sich größtenteils um Männer und Frauen aus Rumänien, die meist organisiert waren und auf unterschiedliche Weisen ihr Geld verdienten. Die einen verkauften Zeitungen, andere bettelten mit Krücken, mit Kleinkindern im Arm oder brachten Gastgartenbesuchern unaufgefordert ein Ständchen. Zahlreiche Beschwerden aus der Bevölkerung waren die Folge.

Bei der Aktion scharf, die erst Anfang Juli endete, erstatteten die Polizeibeamten 53 Anzeigen wegen aggressiven bzw. gewerbsmäßigen Bettelns, beschlagnahmten Geld und Handys und nahmen sieben Bettler fest. Darunter auch einen „Oberbettler“, der seinen „Mitarbeitern“ das Geld abnahm.

Die Schwerpunktaktion erwies sich als Erfolg – die Rumänen haben Innsbruck vorläufig aufgegeben.