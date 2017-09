Von Helmut Wenzel

St. Anton am Arlberg – Hans Thöni, Heimatforscher und Autor des St. Antoner Dorfbuches, fasst den Nachtflug am 17. März 1944 so zusammen: „Fünf junge Männer, Angehörige der deutschen Wehrmacht, starteten mit einem Schulflugzeug Modell Siebel 204 in Prag. Offenbar waren es Wehrmachtsdeserteure, die in die Schweiz flüchten wollten. Bei St. Anton prallte die Maschine in 3000 Metern Höhe gegen eine Felswand der Kuchenspitze. Die Besatzung hatte keine Überlebenschance. Im Juni 1944 konnten die Leichen geborgen werden, am Friedhof in Landeck gab es eine Beerdigungsfeier.“ Die Opfer des Todesfluges sind Josef Recke (Unteroffizier), Gerhard Kronz (Unteroffizier), Heinz Martelock (Feldwebel), Horst Schmidt (Obergefreiter) und Dieter Völkel (Gefreiter).

Noch lange war, so Thöni, ein großer Ölfleck am Fels zu sehen. Die Wrackteile landeten verstreut am Gletscher­eis oberhalb der Darmstädter Hütte. Im Laufe der Jahre wanderte der Gletscher bergab und schmolz dahin.

Das Buch „Luftkrieg über der Alpenfestung 1943–1945“ von Thomas Albrich hat den Tiroler Hobbyforscher Andreas Kapeller neugierig gemacht. Weil er darin auch auf den Todesflug der Siebel 204 stieß, unternahm er kürzlich eine Tour nach St. Anton – auf den Kuchenferner im Verwall. Rasch wurde er fündig: „Da ist fast alles ausgeapert. Ein Tragflügelteil liegt ebenso dort wie ein Reifen, Motorteile, Kabel, Schuhsohlen oder Textilreste.“ Ein Kuriosum war ein Radiergummi, der nach wie vor funktioniert. Für den St. Antoner Bürgermeister Helmut Mall ist die Geschichte der abgestürzten Maschine keinesfalls neu. Dass dort oben Wrackteile liegen, habe er schon lange gewusst, Ende des vorigen Jahrhunderts, als der Gletscher noch viel größer war, soll das Bundesheer herumliegende Wrackteile entsorgt haben.

Ob die Gemeinde für die restlichen Teile zuständig ist, die inzwischen ausgeapert sind, sei unklar. „Wir werden uns die Sache auf jeden Fall anschauen und mit der Umweltbehörde abklären, was zu tun ist“, sagte Mall.

Zuständig sei grundsätzlich der Grundeigentümer, hieß es vom Umweltreferat an der BH Landeck. Dort habe man von den Trümmern bisher nichts gewusst. Jedenfalls müsse zuerst geklärt werden, ob dort noch umweltschädliche Stoffe vorhanden sind. „Das kann ich mir nicht vorstellen“, bemerkte Hobbyforscher Andreas Kapeller. Wenn er etwas zu sagen hätte, würde er die restlichen „Erinnerungsstücke“ liegen lassen und eine Gedenktafel aufstellen. Mit dem völlig weggeschmolzenen Gletscher würden Bergfreunde übrigens auch „einen anschaulichen Beweis zum Klimawandel“ finden.

Für den langjährigen Wirt der Darmstädter Hütte, Andreas Weiskopf, sind die Wrackteile ebenfalls nichts Neues: „Seit Jahren besuchen uns Wanderer, die das eine oder andere Souvenir vom Flugzeug mitgenommen haben.“ Eine Gedenktafel zur Erinnerung an die fünf getöteten Soldaten würde er begrüßen. „Aber das fällt nicht in meine Kompetenz.“