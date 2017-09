Eben – Ein 57-jähriger Deutscher war am Mittwochvormittag mit seinem Traktor auf dem Güterweg von der Kuppelalm am Achensee talwärts unterwegs. Warum sein Fahrzeug wenig später abstürzte, wird derzeit ermittelt. Der Fahrer konnte bisher nur vage Erstinformationen geben. Demnach stieg der Landwirt von seinem Fahrzeug ab, um Kühe zu verscheuchen, die ihm im Weg standen. Dabei setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Beim Versuch, den Traktor aufzuhalten zog sich der Mann eine Schienbeinfraktur zu, der Traktor stürzte einige Hundert Meter ab.

Erst später fand seine Frau den Verletzten und verständigte die Einsatzkräfte. Der Deutsche wurde per Helikopter in die Klinik in Innsbruck gebracht. Er soll noch im Laufe des Nachmittags zum genauen Umfallhergang befragt werden. (TT.com)