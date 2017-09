Von Alexander Paschinger

Haiming – Nein, es sind kein­e esoterischen Hinkelsteine und es hat auch nichts mit der steinzeitlichen Megalithkultur zu tun. Vielmehr handelt es sich hier um ein wenig Straßengeschichte. Was nämlich derzeit entlang des Inntalradweges bei Magerbach aufgerichtet wird, sind alte „Wehrsteine“ – die Schneestangen und Leitplanken früherer Jahrhunderte. Der Verein von Kurt Bubik ist hier aktiv, um altes, vergessenes und zum Teil verwahrlostes Kulturgut wieder einen Raum und Sichtbarkeit zu geben.

Vor allem mit der Asphaltierun­g der Straßen verschwanden die einstigen stummen Granitstelen vom Straßenrand. So mancher behauene Stein wurde schon vor vielen Jahren in Häusern und Städeln verbaut. „Die Leute haben die Wehrsteine früher oft als Material einfach mitgenommen.“ Hier in Magerbach lagen sie aber verwachsen neben der Straße. „Wir haben bis jetzt 14, 15 Stück gefunden“, sagt Bubik. „Es sind 16“, verbessert ihn Bernhard Koller, „da hinten ist auch noch einer.“ Rund 350 Jahre seien sie alt.

Vereinsmitglied Arnold Ewerz rollt mit dem Kleinbagger der Gemeinde Haiming heran und hat den nächsten Wehrstein angehängt. Bubik richtet den Stein in der Grube senkrecht ein, dann kommt Erde dazu. Der Obmann schöpft, Koller klopft das Erdreich mit einem Holzpfosten fest.

Hier in Haiming werde der Verein sehr unterstützt, betont Bubik. Die Gemeinde stelle den Bagger kostenlos zur Verfügung. Und auch Grundeigentümerin Barbara Alexander begrüßt die Ini­tiative. Sie hat neben dem Inntalradweg im Obstgarten normalerweise einige ihrer Islandpferde auf der Weide.

Bubiks Verein kann bereits auf Erfolge zurückblicken: Vor fünf Jahren wurde ein erstes Teilstück der alten B1-Straße bei Karres und Karrösten unter Denkmalschutz gestellt – als erstes Straßenstück in Österreich. Alte Wege, die wollen die Vereinsmitglieder entdecken. Der letzte Clou: „Anhand der Laserscan-Aufnahmen konnten wir die älteste Straße ins Pitztal lokalisieren – älter als der Römerweg“, so Bubik.