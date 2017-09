Innsbruck, Frankfurt – Sicherheitsbedenken in der Türkei, Angst vor Terror in Paris und London. Attentate haben nicht nur das Reiseverhalten von Urlaubern verändert, auch Geschäftsreisende wollen über Risiken Bescheid wissen, wie Martin Bauer von International SOS weiß.

In der Travel Risk Map, die von International SOS und Control Risks herausgegeben wird, weist Österreich ein niedriges Sicherheitsrisiko auf, aber kein vernachlässigbares wie z. B. die Schweiz. Warum das? Martin Bauer: Zuerst muss man einmal sagen, dass die „Low“-Stufe für fast alle Länder in Zentraleuropa gilt, Österreich ist da keine Ausnahme. „Low“ bedeutet, dass die Attentatsgefahr im Großen und Ganzen sehr gering ist und rassistische wie zivile Unruhen eigentlich nicht vorkommen. „Insignificant“ (vernachlässigbar) bedeutet, dass es in überschaubarer Zeit überhaupt keine Anschläge gab und politische Auseinandersetzungen gar nicht stattfinden.

Obwohl die Gefahr sehr gering ist, in Europa Opfer eines Terrorattentats zu werden, haben die Menschen Angst. Bauer: Die Welt erscheint in der Wahrnehmung viel gefährlicher, als sie in der Realität ist. Das hat auch damit zu tun, dass die Menschen auch noch zwei Wochen nach einem Anschlag Bilder von blutüberströmten Menschen in den Medien sehen, und das verändert die Wahrnehmung.

Ist es jetzt auch so, dass Geschäftsreisende aus anderen Kontinenten sich Sorgen machen, wenn sie nach Europa kommen? Bauer: Ja, wir haben schon Japaner beraten, die der Meinung waren, dass Paris sehr gefährlich ist. Vor meinem Hotel in Paris habe ich vor Kurzem einen Trupp Soldaten in voller Kampfausrüstung gesehen. Wer natürlich nicht weiß, dass solche Patrouillen heutzutage in Frankreich eigentlich Alltag und eine reine Sicherheitsmaßnahme sind, könnte denken, dass eine unmittelbare Bedrohung gegeben ist.

Wie sieht es in Ländern mit hohem Sicherheitsrisiko aus? Ist es da immer der Terror, vor dem man sich fürchten muss? Bauer: Nein, oft geht es um ganz andere Gefahren wie die eines Unfalls. In Pakistan z. B. ist Autofahren ein ganz anderes Abenteuer als eine Fahrt auf einer österreichischen Autobahn.

Man hätte es sich vor zehn Jahren noch nicht gedacht: Muss nicht auch Europa seine Sicherheitskonzepte überarbeiten? Bauer: Das wird bereits in Ländern und großen Städten gemacht. Denken Sie nur an Berlin. Einen Tag nach dem Attentat am Weihnachtsmarkt wurden schon Betonbarrieren aufgestellt. Natürlich kann sich nicht jede kleine Gemeinde auf einen möglichen IS-Angriff vorbereiten, was auch keinen Sinn hätte. Aber es schadet nicht, wenn regionale Politiker und Sicherheitskräfte sich zusammensprechen über das, was im Fall der Fälle zu tun ist.

Man kann ja nicht alles schützen und alles einer Festung gleichmachen. Bauer: Auch die besten Sicherheitsexperten können nicht in die Kristallkugel schauen und vorraussagen, wo Täter als Nächstes zuschlagen. Wenn ich mir Gedanken mache, was und wie ich alles als Nächstes schützen will, müsste man an jeder Straßenecke zwei Kameras montieren und alle Straßen mit Mauern umzingeln. Und dann ist man auch schon bei den Themen Datenschutz und Privatsphäre.

Das Interview führte Brigitte Warenski