Die Tiroler Schützen haben sich in einem ein Jahr dauernden Nachdenkprozess neu positioniert. Zufrieden mit dem Ergebnis? Fritz Tiefenthaler: Ich bin sogar sehr zufrieden. Vor allem auch deshalb, weil Menschen, die zu Beginn des Prozesses skeptisch waren, hineingewachsen sind und zum Schluss intensiv mit uns mitgearbeitet haben.

Herausgekommen sind elf Leitmotive. Wie unterscheidet sich die Zukunft der Tiroler Schützen vom Status quo? Tiefenthaler: Es bleiben die Grundsätze des Bundes natürlich bestehen. Unsere Mitglieder haben bei den Viertelbildungstagen in 75 Arbeitskreisen Themen aufgeworfen, analysiert und besprochen, die diese Grundsätze abbilden und zum Teil neu definieren. Außerdem wurden Arbeitsaufträge für die Zukunft erstellt.

Im Nachhinein betrachtet: Was waren die heikelsten Punkte? Tiefenthaler: Überraschenderweise gab es kaum heikle Punkte, sehr wohl aber intensive Diskussionen zu einzelnen Themen. Dabei ging es in erster Linie um Fragen der Organisation.

Ein Punkt, der zuletzt in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert wurde, ist das Verhältnis der Schützen zur Zeit des Nationalsozialismus. Tiefenthaler: Abgesehen von der Arbeit von Michael Forcher, die bald vorliegen wird (Forcher untersucht im Auftrag der Tiroler Schützen deren Rolle zur NS-Zeit, Anm.), haben wir uns bei diesem Prozess natürlich auch mit dieser Zeit beschäftigt und in einem der Leitmotive klar Stellung bezogen. Wir stellen uns der Geschichte, wir stehen auch zu ihren dunklen Seiten. (U. a. heißt es unter „Konsequente Arbeit in Gesellschaft und Gemeinschaft“: „Diese Jahre waren auch bei uns Schützen vielfach geprägt von Willfährigkeit gegenüber den Machthabern, der Duldung intoleranter Geisteshaltung, von Missbrauch der Tradition sowie von Ausgrenzung und Verfolgung. Aus dem Verantwortungsbewusstsein für unser Land und die Bevölkerung entwickeln wir zukunftsfähige Strategien für unsere Arbeit in Gesellschaft und Gemeinschaft.“, Anm.)

Ein Leitmotiv befasst sich auch mit der Tiroler Identität und dem Verhältnis zu Südtirol. Tiefenthaler: Ausgehend von unserer Zusammenarbeit mit dem Süd- und dem Welschtiroler Schützenbund sehen wir unsere Heimat als gesamtgeografischen Raum Tirol. Wir glauben, dass wir durch die bereits bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten Maßnahmen setzen können, die ein Zusammenwachsen der drei Landesteile fördern.

Ein heißes Eisen ist die Stellung der Frauen bei den Schützen. Ihnen ist das Leitmotiv „Wertschätzung der Frauen im Tiroler Schützenwesen“ gewidmet. Tiefenthaler: Wichtig ist einmal der Begriff Wertschätzung. Wir sehen unsere Frauen nicht als Hilfskräfte. Im Gegenteil: Sie bringen sich bei uns ein, besetzen Positionen, die unseren Verband und unsere Struktur stärken.

Die elf Leitmotive sind formuliert und wurden beschlossen. Wie geht es nun weiter? Tiefenthaler: Es gab in diesem Prozess interessante Ergebnisse. Darunter waren schnell umsetzbare Maßnahmen, die unsere Arbeit verbessern sollen. Andererseits sind diese Leitmotive auch Arbeitsauftrag – vergleichbar mit Markierungen, die uns auf unserem Weg begleiten.

