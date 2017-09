Schwaz – In unschöner Erinnerung bleibt für eine Zillertaler Schülerin der Anruf in der Führerscheinstelle der Bezirkshauptmannschaft Schwaz. Das Mädchen engagiert sich für Flüchtlinge und wollte wissen, ob ihr Freund mit seiner weißen Aufenthalt­erlaubniskarte den Mopedführerschein machen darf.

„Die Dame am Telefon hat dann von oben herab gefragt, wo sie den denn aufgegabelt hätte, was das überhaupt für einer sei. Dann hat sie aufgelegt“, erklärt der Vater der Schülerin, die die Aussagen bestätigt. „Meine Tochter war schockiert darüber, auf einer Behörde so blöd angeredet zu werden“, sagt der Zillertaler.

Fassungslos war auch Bezirkshauptmann Michael Brandl, als die TT ihn mit dem Vorwürfen konfrontierte und ihm die genaue Zeit des Anrufs mitteilte. Nachdem er in der besagten Abteilung nachgeforscht hatte, erklärt er: „Wir konnten nicht verifizieren, wer solche Aussagen getätigt haben soll. Bisher gab es über keinen Bereich der Bezirkshauptmannschaft derartige Beschwerden“, sagt er. Die BH sei indes für ihre Kundenfreundlichkeit bekannt.

Man werde die Vorwürfe jedoch zum Anlass nehmen, die Mitarbeiter darauf hinzuweisen, alle gleich zuvorkommend zu behandeln. Brandl weist allerdings auch auf eine „neue Situation“ für seine Belegschaft hin, die durch die zunehmende Zahl an Migranten und Geflüchteten entstanden sei. „Manche Ausländer fallen durch eine aggressive Haltung gegenüber Mitarbeiterinnen auf, weil sie Frauen nicht akzeptieren“, sagt er. Sie würden fluchen und Türen zuschlagen, wenn sie etwa die Mindestsicherung nicht bekämen. In der Führerscheinstelle werde zum einen eingehend geprüft, ob die Voraussetzungen – auch in der Praxis – passen. Denn die Verkehrssituationen seien in anderen Ländern oft ganz anders. „Mit der Mobilität geht natürlich ein Stück Freiheit einher“, ist Brandl bewusst. Ausländische Führerscheine würden zudem kriminaltechnisch überprüft. Brandl: „Mehr als die Hälfte sind gefälscht.“ (ad)