Von Jasmine Hrdina

Innsbruck – Wenn der beste Freund des Hundes mit dessen Haltung überfordert ist, heißt es für die Vierbeiner nicht selten „Endstation Tierheim“. Allein heuer mussten die Behörden tirolweit 51 Fellnasen beschlagnahmen, weil sie unter katastrophalen Bedingungen gehalten wurden oder Menschen bzw. andere Tiere gebissen hatten. Einige von ihnen werden wohl vergebens auf ein neues Zuhause warten, denn sie zählen zu den so genannten „Kampfhunderassen“.

Historisch betrachtet ist die Bezeichnung zwar zutreffend, wurden doch Rassen wie Rottweiler, Bullterrier, Dogo Argentino oder Pitbull für den Kampf abgerichtet und ihr aggressives Verhalten gefördert. Doch ihr Ruf eile ihnen zu Unrecht voraus, betont Kristin Müller, Geschäftsführerin des Tierheimes Mentlberg. „Diese Tiere haben schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht und sind deshalb unausgeglichen. Oft werden solche Rassen als Statussymbole benutzt, die den Haltern Stärke oder Macht verleihen sollen. Die Bedürfnisse des Hundes sind ihnen aber egal.“

Solche Hunde seien Arbeitstiere. Sie müssten mental und körperlich gefordert werden und dabei ihren Beschützer­instinkt ausleben können. „Es ist schwer, vernünftige Menschen zu finden, die einen Kampfhund auch wegen seines Wesens wollen.“ Werden die Vierbeiner erst einmal verhaltensauffällig, ist es sehr aufwändig, sie zu resozialisieren. Nicht zuletzt deswegen will sich Müller gemeinsam mit der Heimleitung nun wieder verstärkt für die Einführung eines verpflichtenden Hundeführerscheins einsetzen.

Denn während in Vorarlberg, Niederösterreich und Wien zumindest die Haltung bestimmter gelisteter Rassen – Kampfhunde werden daher auch „Listenhunde“ genannt – erst von der Behörde bewilligt werden muss, kann sich in Tirol prinzipiell jeder einen solchen Hund zulegen. Und das ohne spezielle Genehmigung des Amtes.

Einen Nachweis, dass man über genügend Fachwissen verfügt, fände auch Tirols Tierschutzombudsmann Martin Janovsky prinzipiell wünschenswert. Allerdings hält er wenig von einer rassenabhängigen Überprüfung: „Listen brandmarken solche Rassen nur. Die fachliche Argumentation dahinter steht auf wackeligen Beinen“, meint Janovsky. „Wie gefährlich ein Hund ist, hängt nicht von der Rasse ab. Statistisch gesehen beißen so genannte Listenhunde nämlich nicht häufiger als Hunde anderer Rassen.“

Letztlich sei aber auch ein Führerschein für alle Rassen eine Frage der Verhältnismäßigkeit. „Nehmen wir an, nur fünf Prozent der Halter verursachen Probleme, dann kann man nicht von allen verlangen, etwa einen Kurs zu besuchen.“ Zumal er es für fragwürdig halte, wie effektiv ein verpflichtender Kurs von zwei bis drei Stunden letztendlich sei.

Dem pflichtet auch Müller bei. Dennoch will man nun an die Politik herantreten, um eine Lösung in Richtung Führerschein für alle künftigen Hundehalter zu finden. Konkrete Pläne müssten erst ausgearbeitet werden. „Denkbar wäre z. B., dass wir gemeinsam mit potenziellen Haltern Spaziergänge machen, um festzustellen, wie sie in verschiedenen Situationen reagieren und mit dem Tier harmonieren.“ Fraglich bleibt, ob das Tierheim die Ressourcen aufbringen könnte: 29 Mitarbeiter kümmern sich derzeit in den vier Tiroler Heimen des Tierschutzvereins für Tirol um 590 Hunde, Katzen, Reptilien, Klein- und Wildtiere.

Schicksale wie jenes der Appenzeller-Dame „Nelly“ wolle man künftig mit allen Mitteln verhindern. Die Hündin lebte gemeinsam mit zig Artgenossen verwahrlost und verwildert bei einem Tier-Messi in Tirol.

„Sie ist Menschen nicht gewohnt und reagiert bei Lärm sehr aggressiv.“ Auch wenn professionelle Trainer viel Zeit und Mühen investieren, „dass sie eines Tages voll kontrollierbar ist, sehe ich nicht“. Sie wird wohl den Rest ihres noch jungen Lebens im Tierheim verbringen müssen.