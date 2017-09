Von Helmut Mittermayr

Außerfern – Vorausschauend arbeiten. Was in jedem Beruf eine Selbstverständlichkeit sein sollte, hat bei der Wildbach- und Lawinenverbauung eine besondere Bedeutung. Ein gewitterreicher Sommer stellt die Trupps vor zusätzliche Herausforderungen. Denn wenn sich die feuchtheiße Energie über dem Berg entlädt, sollte man längst die schützenden Fahrzeuge erreicht haben. Christian Ihrenberger, der Außerfern-Chef der „Wildbach“, weiß von den Vorkehrungen. „Der Schweizer Wetterbericht ist obligatorisch bei uns.“ Und die Wettervorschau des Vertrauens bei der Wildbach Außerfern ist der so genannte „Værvarsel“, der norwegische Wetterdienst. „Die Rohdaten werden sowieso für alle europäischen Wetterdienste in London zur Verfügung gestellt. Der norwegische trifft es einfach immer gut, langfristig gleich wie bei der 24-Stunden-Prognose“, verweist Ihrenberger auf die Vorzüge der Nordlichter.

Und für die Partieführer und Vorarbeiter heiße es sowieso, immer mit einem Blick zum Himmel zu arbeiten, und Fronten, die sich nähern, genau im Auge zu behalten. Ein schneller Abstieg von über 2000 Metern Seehöhe über die extra angelegten Zugangssteige dauere mindestens 30 Minuten. „Im Notfall können die Leute auch im geerdeten Unterstandscontainer direkt an der Baustelle am Berg bleiben. Aber das ist kein Spaß, wenn die Blitze rundherum einschlagen. Und der nachträgliche Abstieg nach dem Gewitter auch nicht“, klärt Ihrenberger auf.

Das Team ist altersmäßig stark durchmischt. Nicht nur Junge bewältigen die hochalpinen Strapazen, auch 60-Jährige arbeiten mit. Trotz der körperlichen Inanspruchnahme kann hier ein Leben lang gejobbt werden. „Die Abwechslung macht’s, erklären uns Arbeitsmediziner. So gibt es auch Bachbaustellen im Tal – eine völlig andere Arbeit. Oder auch das Auslichten von Schutzwäldern.“

Aktuell zieht es die Naturbezähmer im Bezirk Reutte zu zwei Lawinenschutz-Großbaustellen in die Höhe. Partien zu je zehn Leuten sind in Häselgehr am Heuberg und in Berwang am Hönig im Einsatz. Weitere fünf durchforsten in Kaiser gerade den Schutzwald, der ausgelichtet werden muss. Der Schutz der Ortschaften und Straßen im Tal kostet viel Geld. Der Austausch der Stahlschneebrücken in Häselgehr – einst die ersten Europas – sollte nach mehreren Jahren nun im Oktober abgeschlossen sein. Allein 2017 schlägt diese Baustelle mit 700.000 Euro zu Buche. Genau gleich viel kostet heuer auch die Fortführung der Lawinenverbauungen am Hönig in Berwang. Weitere 710.000 Euro wurden aktuell in die Unwettersicherung des Hirschbaches in Höfen investiert. Wer die Bergbahn auf den Hahnenkamm benutzt, schwebt nahe dem Hirschbachtal samt Talsperre vorbei. Und kaum fertig, geht es weiter nach Lermoos, wo sich die „Wildbach“ die nächsten Monate und Jahre dem Gartnertalbach mit einer schwierig zu errichtenden Sperre annehmen wird.

Eigentlich stünde in Kürze auch der Beginn der Schutzverbauung im Höhenbachtal auf dem Programm. Holzgau, das bei vergangenen Hochwasserereignissen hier immer nur knapp davongekommen ist, soll massiv gesichert werden. „Eigentlich deshalb, weil es noch nicht sicher ist, dass wir auch anfangen können“, sagt Ihrenberger. Und weiter: „Es gibt nämlich großen Widerstand der Agrargemeinschaft Innerer Aufschlag.“ Der Außerferner Wildbach-Chef glaubt, den Kern des Problems eher in der Holzgauer Gemeindepolitik als in einer prinzipiellen Ablehnung von Verbauungsmaßnahmen zu finden. Bürgermeister Blaas stehe voll zum Projekt. Die „Wildbach“ und die Bezirkshauptmannschaft Reutte würden seit Monaten auf eine Lösung drängen, aber noch gebe es kein „Go“. Dabei sei die problematische Fläche gerade einmal 200 m² groß, mit einem Gegenwert von 500 Euro. Ihrenberger hofft, dass der Weg eines Enteignungsverfahrens nicht beschritten werden muss. Bei dieser Interessenabwägung würde man sicherlich gewinnen, aber bis zu zwei Jahre Zeit verlieren. Zeit, die Holzgau möglicherweise nicht hat ...