Vent – Eigentlich sollten die Darstellerinnen und Darsteller des Wandertheaters „Friedl mit der leeren Tasche“ im Mittelpunkt stehen. In historischen Kostümen machten sie sich am Sonntag, begleitet von Zuschauern, auf den Weg von Vent durch die malerische Landschaft des Ötztales zum Marzellferner. Fast 20 Kilometer und 600 Höhenmeter legen sie dabei zurück und erzählen die Geschichte der Flucht von Herzog Friedrich IV. vor gut 600 Jahren. Doch am Wochenende schlüpfte der Winter in die Hauptrolle und wirbelte den Ablauf kräftig durcheinander. Lange trotzten Ensemble und Publikum den Witterungsbedingungen, nach der Szene am so genannten Käser war dann allerdings Schluss: Regisseur Hubert Lepka brach das Stück ab und die fast ausverkaufte Vorstellung wurde in Vent im „Scharfen Eck“ fortgesetzt. Gespielt wird noch von kommendem Donnerstag bis inklusive Sonntag, den 17. September. Beginn ist jeweils um 8.45 Uhr bei der Friedlhütte direkt neben dem Hotel Vent.

Schnee Mitte September in höheren Lagen ist keine Seltenheit, damit müsse man in Tirol immer rechnen, meint Meteorologin Susanne Lentner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck. Das kühle und trübe Wetter macht zwar heute für einen Tag Pause und es wird wieder wärmer und sonniger, aber schon am Donnerstag gehen die Temperaturen wieder zurück und die Wolken bringen Regenschauer. Auch das Wochenende verspricht kaum Besserung. Seriöse Prognosen darüber hinaus sind derzeit noch nicht möglich, die Chancen auf einen goldenen Herbst sind laut der Expertin aber intakt. (TT)