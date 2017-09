Als im Mai ein Moldawier auf der Autobahn bei Wiesing eine Vollbremsung hinlegte und darauf die Flucht in Richtung Innufer ergriff, wusste er, warum. Vierfach war der 29-Jährige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls bereits vorbestraft – und hatte schon wieder Etliches auf dem Kerbholz, als er damals die Polizei im Rückspiegel erblickte. Laut Anklage im gestrigen Prozess rund um schweren gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahl hatte der Osteinbrecher nämlich ab April in nur drei Wochen wieder 21-mal in ganz Österreich zugeschlagen. Dabei hatte er in diversen Häusern Beutestücke im Wert von über 12.000 Euro – vom Pflaumenwein aufwärts bis zum teuren iPad – entwendet. Vorgefahren kam der 29-Jährige in jeweils gestohlenen Autos. Vor Richter Günther Böhler zeigte sich der Angeklagte voll geständig und gleichgültig zugleich. Letzteres verwunderte bei einer Strafandrohung von bis zu 15 Jahren Haft für den Rückfälligen. Die Aussage „Machen Sie doch, was Sie wollen“ quittierte der Schöffensenat mit drei Jahren Gefängnis und dem Widerruf von zehn einst bedingt ausgesprochenen Haftmonaten. Dies nahm der Berufseinbrecher sofort an.

Um seine Sucht nach Schlafmitteln befriedigen zu können, bewies ein 58-Jähriger Kreativität. So hatte er ab 2015 trickreich mindestens 80-mal Rezepte verfälscht, indem die verschriebenen Mengen durch viel höhere Zahlen ersetzt worden waren. Der Gewinn war über zwei Jahre von doppelter Natur. So konnte der Innsbrucker fortan selbst aus dem Vollen schöpfen und verkaufte den Rest für einen Stückpreis von einem Euro. Viel Schotter bei 4000 Pillen. Aufgrund der eigenen Sucht blieb es bei 1600 Euro Geldstrafe. (fell)