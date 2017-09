Von Marco Witting

Innsbruck – Sie wären wohl alle topmotiviert. Bereit für den Berufsalltag. Doch nach Jahren der Ausbildung heißt es für Hunderte Junglehrer auch heuer wieder warten. Warten auf den Anruf eines Direktors, darauf, dass ein anderer Lehrer in Pension geht oder länger ausfällt. Die Namen von rund 140 Pflichtschullehrern und 250 Lehrern für eine höhere Schule stehen auf einer Warteliste beim Landesschulrat (LSR). Diese Zahlen können morgen schon ganz anders aussehen. Weil – auch aus der finanziellen Notwendigkeit heraus – sich die Junglehrer andere Jobs suchen. Oder weil der Anruf und damit die ersehnte Stelle kommt.

Für Karl Digruber, oberster AHS-Gewerkschafter und Direktor am Imster Gymnasium, ist diese Situation Alltag. „Ich hatte erst kürzlich eine junge Frau bei mir. Die nicht einmal einen Platz für ihr Praktikum bekommen hat“, schildert er. Und nennt das Verhalten der Politik in diesem Zusammenhang „planlos“. Vor allem, weil man sich als „Monopolarbeitgeber“ noch mehr kümmern müsse. Weil die Lehrer oft eben keine andere Möglichkeit für eine Anstellung hätten.

Fakt ist: Die Situation für junge Pädagogen ist extrem unterschiedlich und von den Fächern und den regionalen Voraussetzungen abhängig. „Flexibilität“, so Digruber, helfe wohl am besten. Das habe er auch der jungen Frau ohne Praktikumsplatz geraten. Denn in Deutschland, Vorarlberg und Südtirol werden händeringend Lehrer gesucht. Teilweise zumindest. Doch auch hier kommt es auf die Fächerverteilung an. Zu diesen „Unwägbarkeiten“, wie es der Imster Direktor nennt, kommen andere Probleme. Lehrer im alten und neuen Dienstrecht. Dazu die neue Lehrerausbildung, die bekanntermaßen die Ausbildungszeit verlängert. Digruber: „Die Mangelfächer im naturwissenschaftlichen Bereich sind mittlerweile nicht mehr so schlimm. Es ist unfair Leuten gegenüber, die man anlockt und für die man dann keine Stelle hat.“

Digruber zweifelt auch die Relevanz von Wartelisten an. „Wenn sich die Leute einen anderen Job suchen und aus dem nicht so schnell rauskönnen oder -wollen, ist die Situation sofort anders.“ Etliche Junglehrer hätten so „keine Perspektive“. Andere sofort eine Anstellung. Im Pflichtschulbereich waren im Vorjahr ebenfalls knapp 140 Lehrer auf der Warteliste. 60 davon konnten dann angestellt werden. 80 sind nach wie vor vorgemerkt. Sie hätten laut LSR kein Interesse an einer Anstellung gehabt.

Mit einem Lehrermangel in Tirol rechnet man nicht. Zwar sind bis 2025 rund 860 Pensionierungen bei den weiterführenden und rund 2000 bei den Pflichtschulen zu erwarten. Dies soll aber durch die steigenden Studierendenzahlen abgefangen werden. Heuer kamen auf 146 Pensionierungen 158 Neuaufnahmen.

Nicht nur in den Tiroler Bezirken gibt es starke Unterschiede. Während in Vorarlberg selbst pensionierte Lehrer im Einsatz sind, warten in Salzburg knapp 700 Junglehrer auf einen Job. Trotzdem heißt es auch dort, dass es eine gute Zeit sei, um den Lehrerberuf in Angriff zu nehmen. Zudem könnte es mit geburtenstarken Jahrgängen wieder mehr Bedarf an Lehrern geben.

Schon länger – die TT berichtete mehrfach – schielt man südlich des Brenners auf die Situation der Lehrer in Nordtirol. In Südtirol fehlte es vorige Woche an 200 Pädagogen, die die vorgeschriebene Ausbildung für eine Stelle an einer Grundschule haben. Es mangelt nicht an Lehrpersonal, aber an solchem mit der richtigen Qualifikation. „Schuld“ daran: viele Pensionierungen speziell bei deutschsprachigem Personal, es kommen nicht genügend Lehrer mit der richtigen Ausbildung nach und gesetzliche Hürden in Italien. Eine Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule in Innsbruck wird noch nicht vollständig anerkannt. Und es gibt die Überlegung, Lehrern aus Nordtirol eine Stelle zu vermitteln. Bildungslandesrat Philipp Ach­ammer vor wenigen Tagen zur Onlineplattform stol.it: „Damit meinen wir natürlich nicht, dass wir Nordtirol permanent die Lehrer abluchsen, um unsere Stellen zu füllen.“ Es gehe eher um die Möglichkeit für die Nord- und Osttiroler Lehrer, ein oder zwei Jahre in Südtirol berufstätig zu sein.

Aus dem Büro von Landesschulratspräsidentin und Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) hieß es dazu gestern: „Bei den Gesprächen mit dem Bildungsministerium ist Südtirol federführend. Das Land Tirol ist eingebunden. Es handelt sich um ein Zukunftsprojekt.“