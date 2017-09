Von Sabine Strobl

Innsbruck – Da wunderte sich ein Bahnkunde, als er unlängst am Brenner ein Ticktet nach Brixen löste. Statt 8,50 Euro, wie am Schalter inklusive EC-Zuschlag üblich, verlangte der Fahrkartenautomat 13,40 Euro für die Strecke. Das ist ein Unterschied von fast fünf Euro, obwohl der Tarif natürlich der gleiche sein sollte. Nach einem Leserbrief wurden die ÖBB auf den Programmierungsfehler aufmerksam.

„Der Kunde hat Recht. Wir sind froh, dass er den Fehler entdeckt hat“, sagt ÖBB-Regionalmanager Rene Zumtobel. Diese Woche wurde umprogrammiert. Jetzt zeigen alle Automaten, ob in Innsbruck oder am Brenner, den gültigen Ticketpreis von 8,50 Euro an. Die Besonderheit an diesem Fall war, dass der Kunde eine Netzkarte besitzt und nur eine so genannte „Abkarte“ vom letzten heimischen Bahnhof benötigte.

Seit 24. Juli 2017 stellen die ÖBB die tausend Ticketautomaten in Österreich um. Die neuen Programme sind in Vorarlberg, Salzburg und an den 77 Tiroler Automaten bereits durchgehend installiert. Die Schrift ist größer und die „intelligenten“ Automaten geben an, welche Tickets an dem Standort am häufigsten gefragt sind. Zumtobel betont: „Die Bedienung ist an allen Verkaufskanälen einheitlich“, das heißt, am PC und Fahrkartenautomaten erscheint auch die gleiche Bildschirmoberfläche. Eine Million Tickets wurden seit der Umstellung in ganz Österreich gelöst. Dem gegenüber verzeichnet Zumtobel seit dem Wechsel im Kundencenter zwölf Anregungen und Beschwerden.

Zumtobel macht auf vier Punkte aufmerksam: Kunden müssen den Zug beim Lösen des Tickets auswählen. Innerhalb Tirols gelten die Tickets (im Gegensatz zu Sparschiene und internationalen Fahrten) aber den ganzen Tag. Wird eine Hin-und-retour-Karte gekauft, so kommen zwei separate Fahrscheine aus dem Automatenschacht. Weiters besteht in Tirol das Angebot eines VVT-Tagestickets, das man zwischen Abfahrts- und Zielort beliebig (oft) an diesem Tag benützen kann. Aufmerksamkeit ist schließlich für Fahrgäste angebracht, die ein Rad mitnehmen und eine Netzkarte besitzen. Hier muss beim Automaten die Person weggeklickt werden, damit nur der Aufpreis für das Rad erscheint.