Lofer – Eine 50-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall Freitagabend in Lofer (Pinzgau) getötet worden. Ein 34-Jähriger aus Ingolstadt (Bayern) hatte laut eigenen Angaben die Pinzgauer Straße (B311 f) für eine zweispurige Fahrbahn gehalten. Beim Überholen rammte er den entgegenkommenden Wagen der Einheimischen frontal, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Vor Lofer bog er ab, um weiter in Richtung Saalbach zu fahren. Knapp 100 Meter war der Ingolstädter auf der falschen Straßenseite unterwegs, bevor er in den Gegenverkehr krachte. Die 50-Jährige starb noch an der Unfallstelle trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte. Der Deutsche war offenbar nicht verletzt, stand allerdings unter schweren Schock. Das Rote Kreuz brachte ihn daher ins Spital. Die Straße war bis in die Nachtstunden für Erhebungen des Unfalls und Aufräumarbeiten gesperrt. (APA)