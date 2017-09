Von Monika Schramm

Fort Myers Beach – Eine Woche ist vergangen seit Hurrikan „Irma“ mit zerstörerischer Kraft über Florida hinwegzog. Mehr als sechs Millionen Menschen mussten bereits Tage zuvor ihre Geschäfte, Häuser und Wohnungen verlassen. Einer von ihnen ist Florian Dürager. Der 22-jährige Tiroler machte das Lokal seiner Eltern in Fort Myers Beach so sturmsicher wie es nur ging. Mit Hilfe von Freunden – seine Eltern Christine und Herbert Salzmann hatten kurz zuvor ihren Heimat-Besuch in Tirol begonnen.

Gemeinsam mit einem Arbeitskollegen und Hund Sammy fuhr er tagelang in Richtung Norden. Am Tag vor dem Sturm fanden sie Unterschlupf in einer Notunterkunft ganz im Nordwesten des Bundesstaats. Das Shelter im Pensacola Bay Center wurde kurzfristig geöffnet. Alle Hotels waren voll, aber noch zu viele ohne Schutz vor dem heranziehenden Unwetter. Mit Hunderten Menschen aus allen Teilen Floridas harrte der gebürtige Unterländer in der Halle aus.

„Da waren Bildschirme aufgestellt und alle haben die Bilder aus dem Süden wie gebannt verfolgt“, erzählte der junge Tiroler im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Anspannung, Sorge, Angst seien deutlich spürbar gewesen. Bis der Hurrikan nach dem ersten heftigen Auftreffen auf das Festland rapide an Fahrt verlor. „Da schwappte eine Welle der Erleichterung und Hoffnung durch den Saal. Das war fast ein kleiner Feiermoment.“

Der 22-Jährige traf sogar den Gouverneur von Florida. Rick Scott war während der stürmischen Tage in vielen Notunterkünften unterwegs, dankte den Helfern, sprach den Evakuierten Mut zu. „Mit uns hat er sich fast zehn Minuten unterhalten. Er plant einen Skiurlaub in Österreich, hat er gesagt“, berichtete Dürager mit einem herzlichen Lachen.

Am Montagnachmittag – vom Hurrikan-Monster war nur noch ein Tropensturm übrig – erreichten Dürager und seine Eltern die ersten Bilder aus Fort Myers Beach. Ein paar lose Bretter an der Fassade, aber der „Edelweiss Burger“ steht noch. „Das war der komplette Wilde Kaiser, der uns in dem Moment vom Herzen gefallen ist“, sagte Dürager.

Bis er sich dann selbst ein Bild vom Lokal machen konnte, sollte noch die ganze Woche vergehen. Für die Fahrt von Pensacola nach Live Oak, wo Florian lebt und arbeitet, gab es noch genug Benzin. Doch dann war erst einmal Schluss. „Ich bin an jeder Tankstelle, an jedem Ort vom Highway abgefahren. Aber es gab nirgends Benzin.“ Also hieß es warten. „Es kommen momentan nur sehr wenige Lieferungen hier an.“

Auch Lebensmittel sind zum Teil rar. Im riesigen Supermarkt sind die Regale leer, Brot und Wasser fast überall ausverkauft. „Bei McDonald’s gibt’s zur Zeit nur einen Burger.“ Dort, wo in Fort Myers Beach die Elektrizität schon funktioniert, sind die Restaurants wieder geöffnet. „Aber mit einer sehr abgespeckten Speiskarte.“

Nach und nach beginnt der Strom wieder zu fließen, bis alle versorgt sind, wird es noch eine Weile dauern. Bis dahin laufen auch rund um das Restaurant der Tiroler die Generatoren auf Hochtouren. Das neue Dach, das eigentlich im Herbst gemacht werden sollte, wird wohl heuer nicht mehr kommen. „Die Firma hat jetzt andere Dinge zu tun. Aber das ist nicht so schlimm.“

Auch wenn „Irma“ den Ort im Südwesten Floridas nicht mit voller Wucht getroffen hat, die Spuren der Orkanböen sind überall zu sehen. „Palmen sind auf Autos gestürzt, Gebäude beschädigt. Es liegt viel rum“, schildert der 22-Jährige. Aber es werde schon aufgeräumt. „Die Hilfsbereitschaft ist wirklich enorm. Egal, wo man hinkommt, jeder fragt, ob man Hilfe braucht. Oder Wasser. Oder irgendwas.“ Während Dürager am Lokal gearbeitet hat, seien ein paar Leute vorbeigekommen. „Mein Nachbar hat mir auch schon geholfen. Und ich hab ihm was geholfen.“

Am Ende des Gesprächs will der junge Tiroler dann noch ein großes Dankeschön in die Heimat schicken. „Der Zuspruch, das Daumendrücken, die vielen positiven Nachrichten die mich und meine Eltern aus Tirol erreicht haben, haben uns wirklich gut getan und sehr berührt. Danke!“