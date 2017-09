Von Markus Schramek

Innsbruck – „Energie verwenden, nicht verschwenden“, lautet ein wohlformulierter Merkspruch, den Konsumenten tunlichst beherzigen sollten. Energie sinnvoll zu nutzen, schont die Umwelt und spart unnötige Kosten.

Rund um dieses Thema ist über die Jahre so mancher Mythos entstanden. Bruno Oberhuber, Chef von Energie Tirol, hat einige davon für das TT-Ombudsteam auf ihren Wahrheitsgehalt abgeklopft. Hier die Ergebnisse.

Mythos 1: „Standby-Betrieb ist ein Stromfresser.“ „Seit 2013 dürfen Neugeräte im Standby-Modus nur einen minimalen Energieverlust mit sehr geringen Kosten aufweisen“, erläutert Oberhuber.

Bei älteren Geräten ist das noch ganz anders. Ein Beispiel: Eine Stereoanlage älteren Kaufdatums, die pro Tag 20 Stunden auf Standby geschaltet ist, verbraucht im Jahr zusätzlich Strom für 16 Euro. Bei mehreren Altgeräten auf Standby fallen schnell 100 Euro extra an – für nichts.

Dazu noch eine interessante Zahl: Um den Strombedarf für sämtliche auf Standby geschaltete Geräte in ganz Österreich abzudecken, ist die Leistung eines Kraftwerks mit 150 Megawatt nötig.

Das ist fast zweimal der Output des Speicherkraftwerks Achensee. Standby ist insgesamt betrachtet sehr wohl ein Stromfresser.

Mythos 2: „Ständiges Handy-Aufladen lässt die Stromrechnung steigen.“ Oberhuber muss den Akku seines eigenen Smartphones bei intensiver Nutzung jeden Tag aufladen. Die Stromkosten dafür fallen nicht ins Gewicht. „Etwa 50 Cent pro Jahr“, hat er berechnet. Ein viel größeres Problem in den Haushalten sind Computer, die aus Gründen der Bequemlichkeit nie heruntergefahren werden. Oberhuber: „Wie ein Gerät betrieben wird, ist entscheidend für den Stromverbrauch.“

Mythos 3: „Das Ladekabel in der Steckdose verbraucht auch dann Strom, wenn kein Gerät aufgeladen wird.“ Das war bei alten Ladegeräten so. Diese wurden warm, sobald sie nur angesteckt waren, also auch ohne Gerät am anderen Ende. „Neue, kleine Ladegeräte haben ganz wenig Standby-Verbrauch. Sie werden nur warm, wenn ein Gerät geladen wird“, weiß der Experte.

Grundsätzlich sollten aber immer alle nicht benutzten Geräte ausgesteckt bzw. vom Netz getrennt werden.

Mythos 4: „Den Kühlschrank neben dem Herd zu platzieren, ist kein Problem.“ Falsch. Ein solches Nebeneinander von Küchengeräten vergeudet Energie. „Der Kühlschrank gehört am besten an eine Außenwand und das Gefriergerät in einen ungeheizten Raum“, empfiehlt Oberhuber. Noch ein wertvoller Hinweis: Ist der Kühlschrank zu groß für den eigenen Bedarf, sollte man auf einen kleineren wechseln. Das spart automatisch Energie.

Mythos 5: „Die Heizung bei längerer Abwesenheit abzuschalten, spart Kosten.“ Ein Grad weniger Raumtemperatur reduziert die Heizenergie um sechs Prozent. Sparen ist hier also schon möglich. Doch es kommt auf die Qualität der eigenen vier Wände an. Alte bzw. schlecht gedämmte Häuser können auch auf unter null Grad auskühlen. Solche Bauten müssen schon zum Frostschutz beheizt werden. „Moderne Passivhäuser werden dagegen kaum kälter als 16 Grad. Da kann man die Heizung getrost ganz ausschalten“, sagt Oberhuber.

Mythos 6: „Energiesparende Geräte sind teuer; so viel Strom kann ich gar nicht einsparen, dass sich das rechnet.“ Dem tritt unser Experte vehement entgegen: „Beim Neukauf zahlen sich die Zusatzkosten für ein stromsparendes Gerät fast immer aus.“ Und teuer muss es nicht sein: „Auch Diskontmärkte bieten inzwischen Geräte mit der besten Effizienzklasse an.“ Internetportale wie topprodukte.at und geizhals.at helfen bei Auswahl und Suche.

Immer noch nicht gänzlich überzeugt? Vielleicht hilft dieser finale Vergleich Oberhubers: „Ein Kühlschrank mit 20 Betriebsjahren verbraucht vier- bis sechsmal so viel Strom wie ein neuer.“