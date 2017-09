Innsbruck – Bei der Probe zu Hause ging alles gut. Als Helmut Gruber aber gestern Abend bei der Pressekonferenz flankiert von zwei Missen seinen Rückzug als Mastermind der Miss-Tirol-Wahlen erklärte, musste er die ein oder andere Träne verdrücken. Nach 41 Jahren übergibt er die Suche nach den schönsten Frauen des Landes in jüngere, weibliche Hände. Künftig werden Kati Pletzer-Ladurner und Romana Exenberger die Vorausscheidungen organisieren und die Missen Tirols küren.

Helmut Gruber macht keinen Hehl daraus, dass ihm der Abschied schwerfällt. Es sei einfach an der Zeit, diesen Wechsel zu vollziehen. Dem neuen Duo an der Spitze der Miss-Tirol-Wahlen stehe er – wenn gewünscht – weiter mit Rat und Tat zur Seite. „Als alter Missen-Papa werde ich mich nicht verweigern, wenn meine Hilfe gefragt ist”, macht Gruber klar. Gänzlich neu ist das Feld für Pletzer-Ladurner und Exenberger nicht: Beide waren selbst Teilnehmerinnen bei Miss-Tirol-Wahlen und bereits in der Organisation tätig. In den vergangenen 41 Jahren konnte Tirol dreimal die Miss Austria und ebenso oft die Vize-Miss Austria stellen. (np)