Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Ist es nun ein Haufen Probleme, die Steinmandln verursachen, oder ist es ein Haufen Aufregung um nichts? Anfang September haben Forscher der Universität von La Laguna auf Teneriffa und spanische Umweltschützer einen Feldzug gegen die beliebten Steinhaufen gestartet. Die von Touristen angehäuften Mini-Denkmäler würden wichtige Lebensräume von Kleinstlebewesen und Pflanzen zerstören, berichten mehrere spanische Medien.

Deshalb wurden entlang der Küsten der Balearen und Kanarischen Inseln im Sommer erstmals Steinmandln abgetragen und Verbotsschilder aufgestellt. Die Touristen sollen keine steinigen Spuren mehr hinterlassen, lautete der Grundtenor in Spanien. Hierzulande, in Tirol, verstehen Alpenexperten die Aufregung nicht. „Die so genannte Land Art – darunter versteht man, mit natürlichen Materialien Kunstwerke aufzustellen – ist schon ein Thema. An Bächen werden etwa Mandalas oder auch Steinmandln gelegt. Jemand fängt damit an und andere machen es nach“, berichtet Peter Kapelari, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) und Leiter der ÖAV-Abteilung für Hüttenwege und Kartographie. „Steinhaufen sind in Tirol nicht extrem verbreitet. Ich sehe darin kein großes Problem.“

Wie so oft, sei es die Dosis, die das Gift oder – in diesem Fall – die Zerstörung macht. Bedenken hat Kapelari, wenn er an Flussläufe und Bäche denkt. Hier kann er die Sorge der Spanier nachvollziehen. Dem stimmt Hüttenwirt Florian Schranz vom Friesenberghaus im Gemeindegebiet von Ginzling/Zillertal zu. „Köcherfliegenlarven und Mikrobewuchs unter den Steinen brauchen ihre Ruhe. Sie wachsen im alpinen, kalten und nährstoffarmen Gewässer langsam und gehören daher geschützt.“

Die Natur sorge aber ohnehin für eine eigene, mitunter strenge und schnelle Reglementierung, meinen beide. Bei Unwettern, Regen, Schnee und Tauwasser würden die Steinmandln wieder weggespült. An ein tatsächliches Naturschutzproblem glauben Kapelari und Schranz nicht.

Der Hüttenwirt hat die Steinmandln sogar in sein Logo aufgenommen. Beim Petersköpfl (2679 m) oberhalb des Friesenberghauses findet sich eine ganze Armee. „In der hochalpinen Ödlandschaft sehe ich keinen Grund zu Sorge. Flechtenbewuchs findet so und anders statt.“

Dort hoch oben würde so manch ein Steinhaufen Schranz zufolge teilweise noch als Wegmarkierung genützt, wie es früher, vor der rot-weiß-roten Farbmarkierung, vielerorts der Fall war.

Den Steinmandln könnte neben dem Wetter nur noch die gewünschte Ästhetik am Berg zusetzen. Der Eingriff in das Landschaftsbild sei laut Kapelari eine andere, fast philosophische Frage, die sich zur Diskussion um Kreuze auf den Berggipfeln auftürmt. In den Augen einiger stören zu viele Häufchen die viel gepriesene Bergidylle.

Eine Alternative kommt aus Tibet. Dort wird von Gläubigen bei rituellen Bergumgehungen jeweils ein Stein auf vorhandene Haufen gelegt. Ob sich damit die Lust auf kunstvolle Selbstverwirklichung samt Foto-Selbstdarstellung befriedigen lässt, muss jeder für sich entscheiden.