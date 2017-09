Wie sehr haben sich die Aufgaben der Schule und die Rahmenbedingungen für Lehrer verändert? Heis: Die Aufgaben sind an und für sich gleich geblieben. Schule soll Bildung vermitteln und auf Beruf, Gesellschaft und das Leben vorbereiten. Geändert hat sich der Faktor Zeit und das Umfeld, in dem Kinder leben. Aufgrund des rasanten Wandels wird es immer schwieriger, Kindern verbindliche Perspektiven aufzuzeigen. Karriere und Beruf sind zudem immer wichtiger geworden. Oft müssen beide Eltern ganztags arbeiten. Der Trend geht hin zur Nachmittagsbetreuung. Die Schule übernimmt immer mehr Erziehungsaufgaben.

Lener: Uns Lehrern wird gerne vorgeworfen, wir würden vor der Klasse stehen und den Stoff vorbeten. Dabei bist du heute als Lehrer auch Erzieher, Betreuer und Coach.

Und auch ein Freund, der in der WhatsApp-Gruppe der Schüler auftaucht? Lener: Nein, das geht zu weit. Es braucht klare Grenzen und ein gutes Verhältnis aus Nähe und Distanz. Wenn man selbstbewusst und gut vorbereitet in die Klasse geht und wenn die Schüler merken, dass man das, was man lehrt, mit Hingabe macht und man weiß, wovon man spricht, dann wird man auch als junger Lehrer respektiert.

Heis: Früher war man als Lehrer Einzelkämpfer. Heute ist es wichtig, dass wir Teamplayer sind. Es braucht innovative Ideen der Jungen gepaart mit den Erfahrungen der Älteren.

Was sind die größten Herausforderungen für Lehrer? Lener: Die Revolution der Kommunikation. Jeder Schüler hat mittlerweile ein Smartphone. Man kann allerdings nicht etwas verbieten, das im täglichen Leben weltweit verwendet wird. Daher ist es wichtig, die Handys sinnvoll in den Unterricht einzubauen. Das heißt: Kein Handy am Tisch, wenn man es zur Recherche braucht, darf man es aber hernehmen.

Welche Rolle spielt das Thema Mobbing? Lener: Man muss sehr aufmerksam sein, denn Mobbing findet heute meist in sozialen Netzwerken statt. Es ist dadurch schwieriger geworden, dahinterzukommen, bis man etwas mitbekommt, kann viel passiert sein. Umso wichtiger ist es, digitales Basiswissen zu vermitteln und Kinder über Datenschutz aufzuklären.

Hat sich auch die Haltung der Eltern verändert? Heis: Die Eltern wollen relativ schnell und in kurzen Zeitabständen den „Marktwert“ ihres Kindes wissen, also wo ihr Kind schulisch steht. Dadurch, dass viele Eltern nur noch ein Kind haben, sind viele sehr darauf bedacht, das „perfekte Kind“ zu haben.

Früher haben sich die Sorgen auf vier und mehr Kinder verteilt. Damals hat man Lehrern auch mehr Freiheiten gelassen und fast blind vertraut. Das war auch nicht gut. Es ist wichtig, das richtige Maß zwischen Vertrauen und Kontrolle zu finden.

Wie kann die richtige Zusammenarbeit gelingen? Heis: Es braucht Information, Kommunikation und Austausch. Es ist zudem wichtig, dass gewisse Basics zuhause vermittelt werden. Zum Beispiel Höflichkeit, Grüßen, Bitte und Danke sagen. Wenn der richtige Umgangston oder Respekt nicht Usus sind, muss ich als Lehrer erst eine Basis schaffen.

Viele der Schüler kommen mittlerweile aus anderen Herkunftsländern. Ist es schwierig, mit dieser Vielfalt in der Klasse umzugehen? Lener: Es ist ganz sicher eine Herausforderung, aber es kann funktionieren. Bei uns ist es z. B. klar, dass wir im Unterricht Deutsch sprechen. Ich will es auch in der Pause und erinnere die Schüler daran. Der Wille der Kinder ist da. Kinder sind unkompliziert und wollen lernen.

Heis: Es gibt mittlerweile Klassen mit einem Migrationsanteil von 80 Prozent. Gerade aufgrund dieser Heterogenität spielt im gemeinsamen Zusammenleben die Vermittlung von Werten eine große Rolle und ist ein Schlüssel zur Integration. Aufrichtigkeit, Zufriedenheit, Toleranz, Akzeptanz und Respekt braucht es genauso wie Vorbilder.

Unser Schulsystem wird oft mit jenem von „Musterländern“ wie Finnland verglichen. Zu Recht? Heis: Man wird immer nach dem einen Modell suchen, das wird es aber nicht geben. Man darf nicht vergessen, dass es auch bei uns in Tirol viele fortschrittliche Schulen mit motivierten und innovationsfreudigen Lehrern gibt, die Vielfalt lehren und individualisiertes Lernen fördern.

Lener: Ich selbst unterrichte in Klassen mit ca. 15 Schülern. Auf die Schüler individuell eingehen zu können, ist ein großer Vorteil. Kleine Klassen wären daher sicher erstrebenswert. Oft fehlt es aber an finanziellen Ressourcen.

Es gibt Kritiker, die sagen, dass es der Schule an lebenspraktischen Dingen fehlt. Die Themen Wirtschaft und Finanzen kämen zu kurz. Heis: Es bräuchte sicher eine Lehrplanentrümpelungsreform. Es wird leider vieles in die Schule hineingestopft. Die Lehrpläne sind überfrachtet. Die Formel „Weniger ist mehr“ gilt hier für jedes Fach. Aber trotz aller Herausforderungen würde ich jederzeit wieder Lehrerin werden.

Das Interview führte Nicole Strozzi