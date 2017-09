Innsbruck - Trübe Tage im Tal, Schneefall in den Bergen: Nach einer äußerst kalten Woche stehen in Tirol nun sonnige Herbsttage an. „Ab Donnerstag wird es wieder deutlich besser. Zunächst ist es in den Morgenstunden aber noch ziemlich frisch, zum Teil sogar frostig. Doch tagsüber gehen die Temperaturen wieder steil nach oben“, sagt der Osttiroler Meteorologe Werner Troger.

Mit viel Sonnenschein und tagsüber feinen Temperaturen geht es am Freitag weiter. Auch am Samstag kommt die Sonne ziemlich sicher nicht zu kurz. Bis zumindest Samstag zeigt sich dann der Herbst weiter von seiner schönen Seite. Die Temperaturen liegen wieder bei 20 Grad. Die weitere Entwicklung ist laut dem Wetterexperten nach derzeitigem Stand noch ungewiss. (TT.com)