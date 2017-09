Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Absam – Irgendwann war es ein Zapfen zu viel. Nach 31 Jahren Nachbarschaft trieben einen Absamer Verschmutzungen durch drei Föhren auf dem Nachbargrundstück derart auf die Palme, dass er Unterlassungsklage einreichte. Die Nachbarn hätten dafür zu sorgen, dass er nicht durch herabfallende Zapfen, Nadeln und Äste sowie Harz in unzumutbarer Weise und das ortsübliche Maß übersteigend beeinträchtigt werde.

Die Geklagten konsultierten darauf den nicht weit entfernt wohnenden Innsbrucker Rechtsanwalt Martin Wolf. Hat dieser doch selbst Föhren im Garten. Ortskundig, vertrat der Anwalt die Meinung, dass in diesem Ortsteil Föhren und sonstige Nadelbäume seit jeher zum natürlichen Bewuchs zählen. Und speziell in diesem Fall gelte laut Wolf in Hinsicht ortsüblicher Verschmutzungen: „Föhren gehören zum Föhrenweg!“

Das Innsbrucker Bezirksgericht sah es nun genauso (nicht rechtskräftig) und setzte sich anhand des Falls akribisch mit den örtlichen Gegebenheiten und der rechtlichen Bedeutung von Ortsüblichkeit auseinander. So sei bei Ortsüblichkeit nicht nur auf das beeinträchtigte Grundstück, sondern auch auf das Nachbargrundstück und deren unmittelbare Umgebung abzustellen. Dies untersuchte Richterin Antja Hauser mit detektivischer Genauigkeit und sah sich gleich mehrere Straßenzüge an. Dazu wurde die Verschmutzung am klägerischen Grundstück objektiviert. Demnach fielen im Frühjahr im Schnitt täglich 5,12 Zapfen, dazu Stämme und Nadeln auf das Grundstück. Eine Verharzung wurde nicht festgestellt. Dass dieses Grundstück in höherem Ausmaß von solchen „Immissionen“ betroffen wäre als Grundstücke in der Umgebung, konnte nicht festgestellt werden. Mehr noch: Richterin Hauser zeigte auf, dass die drei Föhren schon in beträchtlicher Höhe an ihrem Platz standen, als der Kläger das Grundstück vor über 30 Jahren erworben hatte. Es wurden also mit dem Kauf Unzukömmlichkeite­n auf sich genommen, die mit dem Erwerb eines Grundstücks, das an ein mit Föhren bewachsenes Nachbargrundstück grenzt, typischerweise verbunden sind. Die Klage wurde abgewiesen, die alten Föhren dürfen am Föhrenweg bleiben.