Längenfeld – Zwei Autos sind am Samstagnachmittag auf der Ötztalstraße (B186) in Längenfeld frontal zusammengestoßen. Es gab vier Verletzte, drei davon schwer. Rettungshubschrauber flogen die Schwerverletzten ins Krankenhaus. Zu dem Unfall war es gegen 15.15 Uhr gekommen. Details zum Unfallhergang will die Polizei im Laufe des Abends bekanntgeben. (TT.com)