Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Die gesetzlichen Vorgaben der Tiroler Pilzschutzverordnung sind klar formuliert, und jeder, der in Tirols Wäldern unterwegs ist und Pilze sammelt, sollte mit ihnen vertraut sein. Denn bei Verstößen drohen saftige Strafen, wie Gabriele Pfurtscheller, Landesleiterin der Tiroler Bergwacht, weiß. Bei geringen Überschreitungen der erlaubten zwei Kilogramm pro Person wird ein Organstrafmandat in der Höhe von 35 Euro ausgestellt, in schweren Fällen eine Sicherheitsleistung von 180 Euro kassiert und Anzeige erstattet. „Dann sind sogar Strafen bis zu 30.000 Euro möglich“, sagt Pfurtscheller. Gesammelt werden darf außerdem nur zwischen 7 Uhr und 19 Uhr ohne den Einsatz von Rechen, Haken oder ähnlichen mechanischen Hilfsmitteln. Denn damit werde die sensible Humusschicht des Waldbodens massiv geschädigt, sagt Pfurtscheller.

Trotz der teilweise empfindlichen Strafen ist Tirol vor allem in den Grenzregionen des Wipptals und in Osttirol nach wie vor ein attraktives Sammelgebiet für gewerbliche Pilzjäger. Großaufgriffe wie vor zwei Jahren, als die Bergwacht in Osttirol im Auto eines italienischen Lenkers 26 Kilogramm Schwammerln und Pilze entdeckt und sichergestellt hat, sind heuer zwar ausgeblieben, professionelle Sammler sind aber jedes Jahr in Tirol unterwegs, weiß Bergwacht-Landesleiterin Pfurtscheller. Grund dafür sind nicht zuletzt die hohen Preise, die in Italien für Speisepilze gezahlt werden. Sie machen die systematische Suche nach den Schätzen des Waldes richtig lukrativ.

Dabei agieren die Sammler höchst professionell, mieten sich in Gruppen in Unterkünften ein und ziehen morgens gemeinsam los. Die Trockenmaschine und das Vakuumiergerät kommt, wenn nicht bereits im Auto angeschlossen und in Betrieb genommen, dann spätestens im Beherbergungsbetrieb am Ende des Tages zum Einsatz. Die Pilze werden direkt vor Ort bereit für den Verkauf jenseits der Grenze gemacht. Nach einigen Tagen reist die Gruppe wieder ab – den Kofferraum voll mit dem kostbaren Gut. Gehen diese Sammler der Bergwacht ins Netz, wird die Ware zur Gänze konfisziert und an Einrichtungen wie etwa Altenheime übergeben.

Deutlich weniger attraktiv und mit mehr Verwaltungsaufwand verbunden ist verglichen mit dem Bundesland Tirol die Pilzsuche in Südtirol. Hier darf nur an geraden Tagen zwischen 7 und 19 Uhr gesammelt werden. Ortsansässige ab 14 Jahren dürfen zwei Kilo im Korb haben, ortsfremde Personen müssen sich mit einem Kilogramm zufrieden geben und zuvor bei der jeweiligen Gemeinde eine Gebühr in der Höhe von acht Euro entrichten.