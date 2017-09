Außerfern, Carzano – Vor 100 Jahren war der Erste Weltkrieg gerade voll im Gange. An der Südfront in Italien konnten sich die Truppen der k. u. k. Armee Österreich-Ungarns behaupten. Unter ihnen vor allem Tiroler Standschützen. Dieser Tage wurde im Valsugana im Trentino eine große Gedenkfeier für eine außergewöhnliche Kriegshandlung abgehalten, bei der Verrat und Pflichterfüllung eine besondere Rolle spielten. Mittendrin ein Bataillon aus dem Bezirk Reutte.

Aus dem Außerfern waren im Ersten Weltkrieg zwei Standschützenbataillone im Einsatz. „Reutte I“ zählte zu Kriegsbeginn 583 Mann von Vils bis ins Zwischentoren. „Reutte II“ rekrutierte sich aus dem Lechtal und Tannheimer Tal. 1914 stellte das Standschützenbataillon Reutte II 351 Mann. Bataillonskommandant war Hieronymus Saurer aus Stanzach. 1916 war das Bataillon schon so sehr zusammengeschmolzen, dass es in einer Kompanie unter Hauptmann Josef Müller aus Tannheim neu gegliedert wurde. Diese Kompanie sollte in der Nacht zum 18. September 1917 im Valsugana in ein historisches Gefecht verstrickt werden.

Wer heute von Nordtirol mit seinem Auto nach Verona fährt und bei Trient nach Osten abbiegt, gelangt in die Valsugana. Das zunächst enge Tal mit steilen Felswänden weitet sich etwas, führt vorbei am Caldonazzosee und erfährt dann im mittleren Abschnitt seine größte Breite. Hinter dem Ort Borgo nimmt der Fluss Brenta zwei Bäche aus dem Norden auf: den Ceggio- und den Masobach, an dessen rechtem Ufer die Ortschaft Carzano liegt. In diesem Abschnitt war im September 1917 das V. bosnisch-herzegowinische Bataillon stationiert, dem Oberleutnant Ljudevik (Ludwig) Pivko, Slowene und Gymnasiallehrer aus Marburg an der Drau, damals vorstand. Er hatte sich als ausgezeichneter Offizier bewährt und genoss daher das volle Vertrauen seiner Vorgesetzten. Jedoch schon seit Langem hatte er den Plan gefasst, das österreichische Militär auszuschalten, dann bis Trient vorzudringen und somit die gesamte Valsugana als italienisches Gebiet zu sichern. Was immer ihn dazu bewogen hatte – Fanatismus, Nationalismus, Hass auf die k. u. k. Monarchie, Begeisterung für die Bewegung des Irredentismus oder der Zugang in seiner militärischen Funktion als Offizier zu geheimen Plänen und Informationen –, er ließ seinen Eid außer Acht und nahm die zahlreichen voraussehbaren Opfer in Kauf.

Sein Vorgehen hatte er bis ins Detail vorbereitet, einige seiner Offiziere und Unteroffiziere darin eingeweiht, die Skizzen der österreichischen Stellungen sowie Pläne mit den genauen Einzeichnungen der Maschinengewehrstände, der Artilleriestellungen und der Feldwachen dem italienischen Kommando unterbreitet. Dieses hatte den Plan akzeptiert und Unterstützung zugesagt. Der Zeitpunkt für einen Überfall schien den Italienern günstig, zumal 30 österreichische Divisionen an die Isonzofront verlegt worden waren. Daher blieben nur wenige Reservetruppen in der Valsugana mit wenig Waffen und Munition zurück.

In und um Carzano waren in der Nacht zum 18. September 1917 das IV. Bataillon Deutschmeister IR 4, das V. Bataillon der Bosniaken sowie die Standschützen von Reutte II – auf zwei Halbkompanien verteilt – eingesetzt. Es war Neumondnacht, die alles in tiefes Dunkel hüllte. Kurz nach Mitternacht rückten die italienischen Bataillone, angeführt von den Männern des Komplotts, vor und überrumpelten die ahnungslosen Wachen. Kurz zuvor hatten die Verschwörer bereits Telefonleitungen abgeschnitten und den Strom vom Netz abgeschaltet. Die österreichischen Offiziere und Soldaten setzten sich mutig zur Wehr. Der unerwartete und harte Widerstand verwirrte die italienischen Angreifer, die schwere Verluste erlitten. Besonders tapfer hielten sich die Standschützen des Bataillons Reutte II.

Die Außerferner Standschützen, die sich (laut Tagebuch von Feldkurat Raimund Zobl aus Tannheim) in Eigeninitiative in Schwarmlinie auflösten, trieben die Italiener vom Friedhof von Telve nach Carzano zurück. Nach einigen Stunden traf auf österreichischer Seite Verstärkung ein. Von der südlich von Borgo auf 1000 m hoch gelegenen Malga Civaron, wo zu jener Zeit der Franziskanerpater Alois Felderer aus Reutte als Feldkaplan tätig war, kamen Soldaten vom X. Marschbataillon IR 59 zu Hilfe und auch aus dem westlich gelegenen Levico langten Sturmtruppen ein.

Der Überfall der Italiener endete für diese in einem Desaster. Die Bilanz waren Hunderte von Toten, Verletzten, Gefangenen: Auf österreichischer Seite wurden 33 Gefallene verzeichnet; auf italienischer Seite dagegen 360. Die Verluste der Kompanie Reutte II: sieben Tote, dreizehn Verwundete und vier Gefangene.

Anlässlich des hundertjährigen Gedenkens an das Gefecht hatte das „Komitee 18. September 1917“ zu einer dreitägigen Veranstaltung eingeladen. Die Erinnerung an die an beiden Fronten im Kampf bei Carzano gefallenen Männer stand im Mittelpunkt des Gedenkens. Um Fehlschlüsse zu vermeiden, wurden Sinn und Anliegen dieses Gedenkens aus heutiger Sicht in einer beim Gottesdienst in deutscher Sprache vorgebrachten Fürbitte zusammengefasst: „Wir gedenken aller Gefallenen, die im Glauben an den Einsatz für eine gerechte Sache und, wie es damals hieß, nach den Prinzipien der Pflichterfüllung und Treue bis in den Tod für Gott und Vaterland ihr Leben lassen mussten. Möge dieses Gedenken an die bitteren Ereignisse und Opfer dazu beitragen, dass in uns und bei kommenden Generationen die gegenseitige Bereitschaft zu Versöhnung und Verständigung gefestigt werde und zu dauerhaftem Frieden führe.“

Am Masobach, wo damals das Gefecht begonnen hatte, reichte man sich als symbolisches Friedenszeichen die Hand. Nach dem Festgottesdienst wurde eine Bronzetafel enthüllt, an der auf einzelnen Metallplättchen Name, Alter und Wohnort eines jeden bisher ermittelten Gefallenen, aufscheint.

Auf italienischer Seite wurde der Fall Carzano nach dem Krieg als unerfüllter Traum dargestellt. Ein Buch des ehemaligen italienischen Majors Cesare Pettorelli Lalatta sollte 1928 mit dem Titel „Der Traum von Carzano“ in Bologna erscheinen, wurde jedoch beschlagnahmt. Das Desaster von Carzano widersprach offenbar dem faschistischen Mythos vom Heldentum. In den 50er-Jahren berichteten schließlich die Tageszeitungen Corriere della Sera und L’Adige darüber und setzten Zeichen der Versöhnung. In diesem Sinn befasst sich auch das seit 2003 bestehende „Komitee 18. September 1917“ mit dem Geschehnis.

Die ehemalige Bozner Gymnasialprofessorin Mari­a Ausser­hofer hat aus familiärem wie historischem Interesse die Vorgänge in Carzano zu einem – von der TT hier in Teilen veröffentlichten – Bericht zusammen- getragen. Mannstärken der Außerferner Bataillone steuerte der Reuttener Historiker Richard Lipp bei. (hm, fasi)