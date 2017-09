Von Marco Witting

Grinzens – Die Gerüchteküche brodelt. Hat ein Wolf in Grinzens oder in Lüsens diverse Schafe gerissen – oder nicht? Diese Frage sorgt seit vergangener Woche für einige Aufregung im Gebiet – vor allem bei den Landwirten. Kein Wunder: Spätestens seit zahlreichen Wolfsrissen in Südtirol sind auch nördlich der Grenze die Almbauern in Alarmbereitschaft. Tatsächlich hat es mehrere tote Schafe im Mittelgebirge gegeben – von mindestens sechs ist die Rede. Der zuständige Wildtier-Experte des Landes, Martin Janovsky, hat sich zumindest zwei tote Tiere davon angesehen: „Es gibt keine Hinweise auf Bär oder Wolf.“

Er habe trotzdem die entsprechenden Proben eingeschickt – um „ganz sicherzu­gehen“, sagt Janovsky. Derartige Untersuchungen in einem Spezialinstitut in Wien dauern, je nach Qualität der Proben, zwischen zehn Tagen und mehreren Wochen. „Wir haben heuer – weil das Thema sehr präsent ist und emotional behaftet – viel mehr Proben eingereicht.“ Auf die Ergebnisse der toten Schafe aus Grinzens wartet man noch.

Bei den Kadavern habe er keine Bissverletzungen festgestellt. Diese seien „blutleer“ gewesen, was auch auf eine Krankheit hindeuten könne. Im Nachhinein hätten dann Greifvögel und möglicherweise Füchse die Schafe ausgeweidet. Man habe deshalb verzichtet, die Öffentlichkeit zu informieren.

Den letzten Nachweis eines Wolfes in Tirol gab es im Stubaital im Frühjahr. Im Sommer gab es wohl eine glaubwürdige Sichtung eines Tieres, verwert- und nachweisbare Spuren gab es laut Janovsky allerdings nicht. In Lüsens war Berufsjäger Maximilian Kofler zuletzt auf der Suche nach „sechs bis sieben“ verloren gegangenen Schafen. Diese sind wie vom Erdboden verschwunden. Kofler: „Wir sind das Gebiet abgegangen. Man hat keine Knochen oder Ähnliches gefunden. Es gibt keine Hinweise, dass die Tiere von einem Wolf gerissen wurden.“