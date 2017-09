Von Helmut Mittermayr

Reutte – 365 Tage im Jahr geöffnet, täglich von halb acht Uhr morgens bis neun Uhr abends. Der Reuttener Werth-Kiosk war „immer“ offen. Niemand dachte darüber nach, wenn er sein Auto in die Innsbrucker Straße lenkte, dass der Kiosk irgendwann geschlossen haben könnte. Morgen ist es so weit – für immer. Aloisia Werth geht nach 41 Jahren in Pension. Da das Tabakmonopolgesetz eine Weitergabe an ihre Kinder nicht ermöglicht, wird der Laden dichtgemacht. Die Räumlichkeit ist schon verkauft.

Der Kiosk war all die Jahre „nur“ eine Tabakverkaufsstelle und damit dazu verdammt, nur die Hälfte der Spanne eines Tabakfachgeschäfts verdienen zu können. Was dazu führte, dass Aloisia Werth eben doppelt so viel arbeitete. Sie nahm den Kampf auf, unter anderem mit Öffnungszeiten, bei denen selbstverständlich auch am Heiligen Abend noch ein Packerl Zigaretten gekauft werden konnte.

Als die damals 21-Jährige 1980 mit vier Kindern vor dem Nachlassrichter in Reutte stand – ihr Mann Helmuth war überraschend verstorben –, schüttelte Richter Mair mitleidig den Kopf. Wie sollte das gutgehen? Ein Berg von Schulden und eine große Familie, eine alleinstehende junge Mutter ohne Lebens- und Geschäftserfahrung. „Heute bin ich demütig, dass sich alles so gut entwickelt hat“, sagt Aloisia Werth. „Vor allem, dass aus den Kindern etwas geworden ist.“ Und mit den Jahrzehnten konnte sie sich finanziell freischwimmen und sicheren Boden erreichen. Ihr Lebensgefährte Franz Eberhard, mit dem sie nun schon 30 Jahre zusammen ist – und mit ihm noch einmal Mutter wurde –, ist ihr „Fels in der Brandung“ gewesen, wie sie sagt.

Obwohl Millionen von Zigarettenpackungen über den Tresen wechselten, war die Marge als Verkaufsstelle derart gering, dass ein Zubrot hermusste. Zum Kiosk wurde ein Buffet angebaut. Im Volksmund schon vor der Eröffnung „Café Hände hoch“ genannt – was Aloisia Werth immer als maßlose Übertreibung empfand. „Bei uns ist doch nie etwas vorgefallen. Wir hatten halt ein sehr bunt gemischtes Publikum – vom Primar bis zu vielen Arbeitern. So musste manchmal schon zu Mittag mit der Kehrschaufel der Schotter eingesammelt werden, wenn die Bauarbeiter nach dem Essen wieder abrückten“, lacht sie. „Aber täglich ging ein 50-Liter-Fass Bier“, ergänzt Eberhard stolz. Und weiter: „Einmal sogar fünf Fässer, einfach so. Es war unglaublich.“ Der Nebeneffekt – Aloisia Werths tägliche Arbeitszeiten dehnten sich bis Mitternacht aus.

1998 die Redimensionierung, das Buffet gehörte der Geschichte an. Mit 1000 verschiedenen Zeitschriftensorten und 200 Rauchwarenartikeln dürfte im Westen Tirols wohl nur wenig Vergleichbares gefunden werden. „Als ich vor 41 Jahren anfing, kostete die Schachtel Marlboro 16 Schilling, heute 5,20 Euro, obwohl die Gewinnspanne ständig sank. Damals verdiente eine Angestellte bei uns 4500 Schilling netto, heute ein Vielfaches“, zeigt Werth auf.

In den letzten 37 Jahren hatte der Kiosk nur einen halben Tag geschlossen. Ansonsten wurde sieben Tage, 52 Wochen durchgearbeitet. Während Aloisia Werth „anfangs nur funktionierte – es fühlte sich an wie ein schnell drehendes Karussell, aus dem ich nicht aussteigen konnte“, hat sie ihre Arbeit mit den Jahren immer mehr gemocht, „ja gerne getan“. Heute bleibt ihr vor allem der Dank an die Kunden und die große Vorfreude auf ein „Ausschwärmen“ mit ihrem Franz und dem Wohnmobil.