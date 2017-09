Von Wolfgang Otter

Reith i. A. – An den Kinofilm „Und täglich grüßt das Murmeltier“ fühlen sich die Feuerwehrmänner in St. Gertraudi (Reith i. A.) erinnert. Zwar nicht täglich, aber in einem „Ausmaß, das es sonst in keiner derartigen Einrichtung gibt“, wie es Landesfeuerwehrinspektor Alfons Gruber beschreibt, müssen die Florianijünger zum Asylwerberheim eilen. Dort stellen sie dann einen Fehlalarm fest (die TT berichtete). Mittwochnacht war es wieder so weit. „Wir fanden einen eingeschlagenen Notrufkasten im 1. Obergeschoß vor, der aber anscheinend bereits zuvor nicht funktionierte, der Aufenthaltsraum war wieder trotz Rauchverbot total verraucht, jedoch leer. Brandmeldeanlage war wieder zurückgestellt“, so lautet der Bericht per E-Mail an die TT von FF-Mitglied Martin Reiter. Er hatte bereits im Vorfeld – die TT berichtete – auf die für die Helfer nicht mehr tragbare Zahl der Fehlalarme hingewiesen, außerdem einen scheinbaren „Saustall“ im Heim angeprangert, was die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) zurückwiesen.

Jetzt wurde auch der Landesfeuerwehrverband aktiv. Zwar gab es bereits früher ein Gespräch der Zuständigen mit den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) zur Causa, gestern traf sich Martin Reiter mit LHStv. Josef Geisler, Landesfeuerwehrinspektor Alfons Gruber und Landesfeuerwehrkommandant Pete­r Hölzl. Dabei wurden ganz konkrete Schritt­e vereinbart, um die Zahl der Fehlalarme zu verringern.

Geplant ist, die Druckknopfmelder zu entfernen, es bleibt nur noch einer im Büro des Heimleiters, außerdem sollen die Brandmelder gekoppelt sowie Personal und Bewohner des Asylheims besse­r informiert werden. Gruber: „Irgendwann kommen ansonsten bei einem echten Notfall zu wenige Feuerwehrmänner.“

Bei den TSD betont man, dass auch für die Gesellschaft die Situation nicht zufriedenstellend sei. „Vor allem wollen wir den Umstand, dass Menschen, welche sich ehrenamtlich in den Dienst der Gesellschaft stellen, umsonst ausrücken, ehestmöglich beseitigen.“