Von Matthias Reichle

Imst – Sie nennen sich Tiroler Waalgruppe, haben aber so gar nichts mit der nahenden Stimmabgabe am 15. Oktober zu tun. Dieser Tage streifen drei Männer mit einer Mission durch Imst. Der Historiker Werner Holzner, der Mathematiker Burghard Fiechtner und ihr Helfer und Kletterspezialist Sunday Omesha David sind einem besonderen Kulturschatz auf der Spur – Waalen, so genannten Bewässerungskanälen oder -gräben die Bauern in alten Zeiten angelegt haben, um ihren Feldern das nötige Nass zu garantieren. Heute sind diese vielfach vergessen oder gar verschwunden: Wer erinnert sich in Imst an einen Barglwaal, Füllsackwaal oder Sirapuitwaal? „Es gibt in Imst keinen Quadratmeter, der nicht bewässert wurde“, erklärt Holzner zum Umfang der Aufgabe, die ihnen hier bevorsteht.

Ziel ist nicht nur eine große wissenschaftliche Dokumentation des Waalerbes zwischen Nauders und Kematen, die Daten der Vermessungen werden auch ins Tiroler Raumordnungsinformationssystem eingespeist, um so der Allgemeinheit zur Verfügung zu stehen. Darüber hinaus hoffen die drei zur Erhaltung der Waale beitragen zu können. Für sie ist aber auch die touristische Nutzung interessant. „Wo Waale sind, ist es angenehm, neben dem Wasser zu wandern“, so Fiechtner.

Was die Gruppe leistet, ist dabei Detektivarbeit – sie wollen die alten Waalsysteme im Bezirk komplett aufnehmen: Schon allein alte Forschungsarbeiten zum Thema vollständig zu finden, war ein schwieriges Unterfangen, betont Holzner. Um den alten Bewässerungssystemen auf die Spur zu kommen, stöbern die drei nicht nur in Bibliotheken, in erster Linie sind es die Menschen, die der Schlüssel dazu sind, erläutert der Historiker. Wichtig sei „die Möglichkeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die direkt in die Bewässerung involviert waren“. Heute sind diese meist bereits 85 bis 90 Jahre alt.

Während die Waale in vielen Orten im Bezirk Imst schon mit einer alten Forschungsarbeit untersucht wurden, sind das Ötz- und Pitztal, was die Waalgeschichte anbelangt, noch weiße Flecken. „Da fangen wir von null an.“ Die Tiroler Waalgruppe hat vor mehreren Jahren mit ihrer Arbeit begonnen. Im Bezirk Landeck wurde bereits ein großer Schatz an Waalwissen gehoben – von Nauders bis Landeck, wo zuletzt das Geheimnis des Rummlwaal gelüftet werden konnte. „Wir haben 40 Prozent mehr Waale gefunden, als ursprünglich angegeben“, so Holzner.

Warum die Waale in Vergessenheit geraten sind? Im 12. und 13. Jahrhundert hatten sie die Menschen mit ungeheurem Aufwand und zum Teil unter Lebensgefahr sogar in steilen Felswänden gebaut. „Was da ist, wird zur Selbstverständlichkeit“, so Holzner. Und mit dem Aufkommen der modernen Beregnung und der Traktoren wurde das alte Grabensystem plötzlich zum Hindernis, ergänzt Fiechtner. Wer etwas über die Waale in seiner Gegend weiß, kann sich bei der Gruppe unter 0664/3210628 melden.