Von Alexandra Plank

Innsbruck – Nach der langen bischoflosen Zeit in der Diözese Innsbruck überwiegt dieser Tage die Freude über den designierten Bischof Hermann Glettler. Theologen, die mit ihm bereits zu tun haben, weisen darauf hin, dass er ein Mann des Volkes sei, aber auch ein Unbequemer. Dogmatiker Józef Niewiadomski kennt den künftigen Bischof schon aus seiner Zeit in der Steiermark: „Er schien für seine Projekte zu brennen. Ganz gleich, ob diese sozialer, künstlerischer, oder spiritueller Natur sind. Unübersehbar war auch der Hauch von Kreativität.“ Der Theologe verweist auch auf eine Aktion des ausgebildeten Kunsthistorikers und Bischofsvikars der Diözese Graz-Seckau, die ihm einen gewaltigen Rüffel des Bischofs einbrachte: Glettler habe das giftgrüne Kirchenfenster der Pfarre St. Andrä zum Zeitpunkt der weltweiten Finanzkrise 2008 mit einer dynamischen menschlichen Figur und einem Schweinekopf verziert. „Er sprengt ,katholische‘ Klischees, begeistert viele und geht auch etlichen auf die Nerven“, bringt Niewiadomski die Außenwirkung des Geistlichen auf den Punkt.

Nora Eberharter, Referentin der Dreikönigsaktion, formuliert ihre Erwartungen an den künftigen Oberhirten der Diözese Innsbruck so: „Ich wünsche mir, dass er gegen Ungerechtigkeit auftritt und sich nicht scheut, strukturelle Ungleich- und Diskriminierungsverhältnisse innerhalb und außerhalb der Kirche zu thematisieren.“

Die Referentin der größten kirchlichen Hilfsaktion Österreichs sagt: „So wie sich die Projektpartner der Dreikönigsaktion unermüdlich für eine gerechtere Welt einsetzen, wünsche ich mir auch in unserer Diözese Mut und Durchhaltevermögen. Darüber hinaus wünsche ich mir, dass der neue Bischof einen guten Blick für die Kinder und Jugendlichen in unserer Diözese hat und Interesse für Lebensrealitäten aufbringt, die vielleicht nicht die seinen sind.“

Jussuf Windischer, Obmann der Vinzenzgemeinschaft Waldhüttl, hat Glettler vor einigen Jahren in seiner Pfarre in Graz besucht. „Ich war überrascht, wie weltoffen er ist und wie bunt die Pfarrgemeinde war.“ Er habe mit Glettler eine Adventfeier gestaltet, bei der es um die aktuelle Situation im Nahen Osten ging. Windischer war für Pax Christi Österreich im Einsatz für den Frieden in Palästina und Israel. Glettler sei jemand, der mutig Stellung beziehe, sagt Windischer. „Ihn verbindet eine besondere Liebe mit armen Menschen und auch mit Migranten, Asylwerbern und Flüchtlingen“, so Windischer. Der Steirer sei auch in der Lage, Menschen, denen die Kirche fremd geworden ist, zurückzuholen. Die Erwartungen an den neuen Bischof seien groß: „Es wird sicher eine interessante Zeit“, sagt Windischer. Der vielseitige Tiroler, der sich nie gescheut hat anzuecken, sagt über den Neuzugang aus der Steiermark: „Der traut sich was und er wird den Menschen, egal ob gläubig oder kirchenfern, auf Augenhöhe begegnen.“

Die Bischofsweihe wird am 2. Dezember um 12 Uhr im Dom stattfinden. Seit dem Wechsel von Bischof Manfred Scheuer nach Linz zu Jahresbeginn 2016 war die Diözese interimistisch von Jakob Bürgler geleitet worden. Am Mittwoch fand ein Gebet für und mit dem künftigen Bischof im Innsbrucker Dom statt. Glettler kniete inmitten der Betenden nieder. Damit war klar: Eine neue Ära hat begonnen.