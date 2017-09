Kitzbühel — Stress, weil der Kindergarten und die Kinderkrippe geschlossen sind? Dieses Problem kennen viele berufstätige Eltern. Kürzlich machte Oberndorf darauf aufmerksam, dass man Eltern in diesem Zusammenhang unterstützt: Wie berichtet, gibt es fünf Schließtage in den örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen. Doch wie sieht es anderswo aus?

19 Anfragen, 16 Antworten



Die TT hat bei den restlichen 19 Gemeinden im Bezirk nachgefragt, mit dem Ergebnis, dass Oberndorf nicht die einzige Gemeinde ist, die sich rühmen darf, fünf Schließtage zu haben — in den meisten Fällen sorgt dafür die private Kinderstube KAPA für Kinder von 0 bis 14 Jahren. „Wir haben nie mehr als fünf Schließtage", sagt GF Karin Haberl

16 Gemeinden haben sich bei der TT zurückgemeldet. Ihre Antworten fallen unterschiedlich detailliert aus:

Kirchdorf: Auch die Betreuungseinrichtungen in Kirchdorf, nämlich die Kinderkrippe „Glückskäfer", die private KAPA-Kinderstube, der Kindergarten in Kirchdorf und jener in Erpfendorf kommen auf fünf Schließtage im Jahr.

Reith b. K.: In Reith hat der Kindergarten an 35 Tagen im Jahr geschlossen, die Kinderkrippe an 28.

Hopfgarten: Der Kindergarten Hopfgarten, der Kindergarten Kelchsau, der Schülerhort, die private Kinderkrippe TipTap und zwei weitere Einrichtungen kommen auf 25 Schließtage.

St. Johann i. T.: Die Kinderbetreuungseinrichtungen haben unterschiedlich viele Schließtage. Durch die KAPA-Kinderstube kommt die Gemeinde aber nur auf fünf Schließtage im Jahr.

Westendorf: Die Ferien im Kindergarten sind analog zu den Schulferien, das heißt, er hat heuer an 69 Tagen geschlossen. Im Sommer finden die vierwöchigen Spiel-mit-mir-Wochen statt.

Kirchberg: Dort gibt es zwei Gemeindekindergärten und eine private Krabbelstube mit je unterschiedlich vielen Schließtagen. In den Sommerferien gibt es eine 8-wöchige Betreuung (nur vormittags). Hier sorgt aber auch wieder die KAPA-Krabbelstube für fünf Schließtage im Jahr.

Brixen im Thale: Der Kindergarten hat analog zu Schulferien geschlossen. Im Sommer gibt es einen dreiwöchigen Sommerkindergarten und die vierwöchigen Spiel-mit-mir-Wochen. Die Kinderkrippe Dorfzwerge hat eine Woche zu Weihnachten, eine Woche zu Ostern und drei Wochen im August geschlossen.

Kössen: Die Gemeindeeinrichtungen in Kössen bestehen aus der Kinderkrippe, dem Kindergarten und dem Hort. Alle drei kommen zusammen auf 20 Schließtage. Eine private Kinderkrippe hat ebenfalls 20 Schließtage.

Schwendt: In der Gemeinde Schwendt gibt es einen Gemeindekindergarten und eine Krabbelstube. Der Kindergarten richtet sich nach den Schulferien, die Krabbelstube hat eine Woche im September geschlossen, sonst immer geöffnet.

Kitzbühel: In der Gamsstadt gibt es den Kindergarten, die Kinderkrippe und einen Schülerhort — zusammen kommen die Einrichtungen ebenfalls auf nur fünf Schließtage im Jahr.

Fieberbrunn: Der Kindergarten in Fieberbrunn mit dem zusätzlichen Angebot eines Sommerkindergartens (sieben Wochen im Sommer von 6:45 bis 12:45) sowie die KAPA-Kinderstube haben zusammen an fünf Tagen im Jahr geschlossen.

St. Jakob i. H.: Die Schließtage des Kindergartens sind ident mit den Ferientagen in der Schule. Die Kinder aus der Gemeinde St. Jakob können aber den Sommerkindergarten in Fieberbrunn besuchen.

Itter: In Itter richten sich die Schließtage im Kindergarten nach den gesetzlich geregelten Urlauben der beiden Kindergärtnerinnen. Die Gemeinde teilt sich zudem die Krabbelstube TipTap mit Hopfgarten. In den Sommerferien gibt es drei Wochen lang die „Spiel-mit-mir-Wochen."

Waidring: In Waidring gibt es den Kindergarten, der zu den schulischen Tagen geschlossen hat. Allerdings gibt es einen Sommerkindergarten an sieben Wochen im Sommer (von 7—13 Uhr). Die Kinderkrippe kommt auf 25 Schließtage im Jahr.

Hochfilzen: Der Kindergarten hat dieselben Schließtage wie die Schule. Allerdings hat der Kindergarten in den Herbstferien für eine Gruppe offen. In den Sommerferien gibt es die Möglichkeit, den Sommerkindergarten in Fieberbrunn zu besuchen.

Jochberg: Der Kindergarten in Jochberg hat dieselbe Ferienregelung wie die Schule, die Kinderkrippe kommt auf fünf Schließtage. (miho)