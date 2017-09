Innsbruck – Während die Welt am 4. Oktober den „Tag des Bieres“ zeleberiert, huldigt das „Bierland Österreich“ auch am 30. September dem goldenen Getränk. Am „Tag des österreichischen Bieres“ ziehen viele heimische Brauerein ihre Bilanzen für die vergangene Saison, gefeiert wurde an diesem Tag aber schon vor Jahrhunderten: Ab dem „Brausilvester“ durfte nämlich endlich wieder frisches Bier gebraut werden.

Vor 200 Jahren herrschte während der Sommermonate ein striktes Brauverbot. Das Bier wäre sonst bei den hohen Temperaturen schnell schlecht geworden. Kühlräume wie heute gab es schließlich nicht. Erst ab Ende September wurde es wieder kühl genug, um das schmackhafte Bier zu lagern. Heute können Bierliebhaber aufatmen: dank moderne Technologien ist eine ganzjährige Bierproduktion möglich.

Österreich ist Vize-Weltmeister beim Bierkonsum

206 Krüge Bier („Halbe“, also 0,5 Liter) trinkt jeder Österreicher im Schnitt pro Jahr. Damit sind die Alpenrepublikaner weltweit am zweit-fleißigsten. Nur die tschechischen Nachbarn schaffen noch mehr. Außerdem verfügt Österreich über eine der höchsten Braudichten weltweit. Mit 243 heimischen Brauereien (123 davon sind kleinere Gasthaus- und Hausbrauereien) kommt je eine Braustätte auf 37.000 Einwohner. Laut dem Verband der Brauereien Österreichs ist das ein neuer Rekord – noch nie gab es so viele Brauereien in Österreich. Allein in Tirol gibt es 25 Brauhäuser.

Zwar gilt das Lagerbier rund um den Globus als beliebteste Biersorte, allein in Österreich werden aber über 1000 verschiedene Sorten des Gerstensafts hergestellt. 2016 wurden dazu 180.000 Tonnen Braugerste und etwa 480 Tonnen Hopfen aus österreichischer Landwirtschaft verarbeitet. „Wir sind nicht nur ein Garant für Genuss, sondern auch ein starker Wirtschaftsfaktor und Job-Motor“, betont Jutta Kaufmann-Kerschbaum, Geschäftsführerin des Verbandes der Brauereien Österreichs. So sollen jährlich 700 Millionen Euro an Steuern in die Staatskassen fließen und in den österreichischen Brauereien fast 4000 Menschen beschäftigt sein. (jazz/ APA)