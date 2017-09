Fiecht – Eine Frau (26) und ein Mann (33) mussten am Samstagvormittag in Fiecht aus einer alpinen Notlage gerettet werden. Die beiden brachen gegen 11.10 Uhr von „Umlberg“ über den „Hirschkopf“ entlang der Normalroute zur „Fiechter Spitze“ auf und wollten seilfrei aufsteigen.

Doch bereits beim Einstieg in die Gipfelrinne kam das Pärchen von der Route ab. Sie gerieten in steiles und schwieriges Gelände. Während es der 26-Jährigen gelang, sich selbstständig in Sicherheit zu bringen, verstieg sich der 33-Jährige im Absturzbereich und konnte weder vor noch zurück. Da sah er sich gezwungen, einen Notruf abzusetzen. Ein Polizeihubschrauber barg die beiden per Tau und flog sie sicher und unverletzt zurück ins Tal. (TT.com)