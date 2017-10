Von Veronika Eschbacher aus Los Angeles, APA

Los Angeles, Washington – Die vergangenen Monate der gegenseitigen Provokation zwischen den USA und Nordkorea sorgen in Kalifornien zunehmend für Besorgnis. Lokale Medien geben Verhaltenstipps im Falle eines Atomangriffs, Behörden sollen Notfallpläne studieren.

Eric Holmes sitzt an einem Schreibtisch und hält seine Nase dicht an den Bildschirm seines Computers. Er hat eine Landkarte Kaliforniens groß aufgezogen und sieht sich die Distanzen rund um sein Haus in San Diego an. „Nicht gut“, murmelt er irgendwann. Eben hat er den Artikel einer Lokalzeitung gelesen mit einer Grafik, wie groß die betroffenen Gebiete wären, sollte eine Atombombe mit einer Sprengkraft von 25 Kilotonnen TNT im Zentrum von San Francisco einschlagen. Im innersten, roten Kreis, ein Durchmesser von etwa eineinhalb Kilometern – nicht die geringste Überlebenschance; im orangen Kreis um diesen herum liegt die Chance, zu sterben, bei 50 bis 90 Prozent; im gelben, äußersten Kreis erleidet man Verbrennungen dritten Grades, die wenn nicht zum Tod, zu Amputationen führen können. Das Gebiet insgesamt deckt etwa ein Viertel des Stadtgebiets ab, der radioaktive Niederschlag reicht freilich viel weiter. Geschätzte Tote, prangert über der Grafik: 89.350.

„Ja, ich mache mir Sorgen“

Holmes misst nun aus, während seine fünfjährige Tochter auf seinem Schoß sitzend Enten malt, in welcher Zone sein Haus wäre, sollte auf seine Heimatstadt San Diego eine Atombombe abgeworfen werden. „Ja, ich mache mir Sorgen“, sagt er leise. In San Diego sei immerhin die Dritte Flotte der US Navy stationiert, zuständig für den Pazifik. Sie umfasst etwa 80 Kriegsschiffe, 30 U-Boote und 400 Flugzeuge. Nördlich von San Diego liegt Camp Pendleton, das größte Trainingscamp des US-Marinekorps an der Westküste mit tagsüber mehr als 70.000 Militärs und Zivilisten. Holmes hält ein militärisches Ziel für wahrscheinlicher, als ein urbanes Zentrum wie San Francisco oder Los Angeles oder wichtige wirtschaftliche Infrastruktur wie der Hafen von Long Beach.

Der 42-jährige Ingenieur ist nicht allein mit seinen Sorgen. Lange wurde über die eskalierende Rhetorik zwischen Nordkorea und den USA gewitzelt. Seit den Berichten aber, das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm sei nun so weit fortgeschritten, einen Nuklearsprengkopf so klein zu bauen, dass er auf eine Interkontinentalrakete passe, die die US-Westküste erreichen könnte, ist einigen Kaliforniern das Lachen vergangen. Auch das nordkoreanische Propagandavideo, das die nordkalifornische Metropole San Francisco in Ruinen zeigt, dient kaum mehr zur Erheiterung.

Geschäft mit Schutzbunkern boomt

Dass die Sorgen real sind, kann man im Auftragsbuch von Ron Hubbard ablesen. Der Inhaber von Atlas Survival Shelters im Osten von Los Angeles kann sich aktuell vor Aufträgen nicht retten. Der gebürtige Texaner hat 19 Arten von Schutzbunkern im Angebot – und seine Lager sind mittlerweile praktisch leer. „In diesem Jahr haben sich meine Umsätze verzehnfacht“, sagt Hubbard. Vor allem seit US-Präsident Trump Anfang August erklärte, auf weitere Drohungen aus Nordkorea mit „Feuer und Zorn, wie die Welt es so noch nicht gesehen hat“, zu begegnen, klingelt Hubbards Telefon praktisch durchgehend. „Im Vorjahr war es die Sorge vor der Terrormiliz IS (Daesh), die eine schmutzige Bombe in die Finger bekommen könnte. Aktuell aber nennen praktisch alle meiner Kunden Nordkorea als Beweggrund, warum sie sich für einen Schutzraum interessieren.“ So heben besorgte Kalifornier nun die Gärten hinter ihren Häusern aus oder schneiden den Betonboden ihrer Garage auf, um darunter für rund 20.000 Dollar Hubbard‘s Schutzbunker einzusetzen. Dies so unauffällig wie möglich. Ein Bunker sei nichts, mit dem man vor Freunden und Nachbarn angibt, sagt Hubbard – aus Furcht davor, andere könnten die Schutzräume im Notfall kapern.

Auch Robert Vicino von The Vivos Group hatte seit der Gründung seines Unternehmens vor zehn Jahren nicht so viele Anfragen wie nun. Die südkalifornische Firma verkauft Plätze in Gemeinschaftsbunkern beziehungsweise Großanlagen mit mehreren hundert Einzelbunkern für Familien. Auch Vicinos Umsätze haben sich im Vergleich zum Vorjahr verzehnfacht. Und auch seine Kunden nennen Nordkorea als Hauptmotivation für ihre Investition – vor der Angst eines Dritten Weltkriegs und einem Himmelskörper, der mit der Erde kollidiert. „Viele haben in den vergangenen Jahren sozusagen vom Zaun aus beobachtet, was sich in der Welt tut“, sagt Vicinos. „Heute steigen sie vom Zaun herunter und werden aktiv, um sich zu schützen.“

Anweisungen aus der Zeit des Kalten Krieges

Der Ingenieur Holmes liest mittlerweile einen Artikel in der Los Angeles Times darüber, wie man mit Kindern über die Ängste über einen möglichen Atomkrieg spricht. „Wir sollten nicht verleugnen, dass die Möglichkeit eines Nuklearangriffes besteht“, steht dort geschrieben. Wenig später sieht er auf YouTube ein altes US-Regierungsvideo aus 1951, in dem Bert the Turtle – eine Comicschildkröte mit Schutzhelm – Kindern erklärt, dass sie sich im Falle einer Atombombe unter den Schultisch ducken und den Kopf einziehen sollen.

Anweisungen aus der Zeit des Kalten Krieges kramen nun auch manche kalifornischen Behörden wieder hervor. Laut „Foreign Policy“ wurde vom Joint Regional Intelligence Center in Los Angeles, das üblicherweise geheimdienstliche Informationen zu Terrorangriffen im Raum Los Angeles koordiniert, ein 16-seitiges Dokument an kalifornische Behörden versendet. Dieses fordert die Behörden auf, sich mit ihren Notfallplänen für Nuklearvorfälle vertraut zu machen. Behördenvertreter selbst versuchen die Öffentlichkeit zu beruhigen: Solche Dokumente seien lediglich eine Erinnerung daran, für jede Art von Vorfall gerüstet zu sein. (APA)