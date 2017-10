Von Harald Angerer

Kitzbühel – Der Streit um ein Haus im Kitzbüheler Einheimischen-Wohngebiet Sonngrub läuft weiter. Nun hat die Stadt Kitzbühel wieder einen Etappensieg für sich entschieden. Nachdem das Oberlandesgericht (OLG) bereits einmal ein Urteil zu Gunsten der Stadt aufgehoben hat und der Fall nochmal verhandelt wurde, erging nun wieder ein Freispruch für die Stadt. Das Urteil wurde am Mittwoch zugestellt. „Die Stadt wurde vollinhaltlich freigesprochen“, erklärt Bürgermeister Klaus Winkler. Auch die Gerichtskosten in der Höhe von 37.000 Euro müssten vom Kläger übernommen werden.

Doch noch gibt es keinen Grund zu feiern, denn der ehemalige Hausbesitzer geht erneut in die Berufung. Vertreten wird er durch Rechtsanwalt Philip Paumgarten von der Kanzlei Waldbauer, Paumgarten, Naschberger und Partner in Kufstein. „Ich konnte mit meinem Mandaten am Mittwoch bereits das Urteil besprechen. Er versteht die rechtlichen Konsequenzen aus dem Urteil“, sagt Phili­p Paumgarten auf Anfrag­e der Tiroler Tageszeitung. Es wurde im Urteil festgehalten, dass sein Mandant von der Stadt nicht über das korrekte Verkaufsprozedere aufgeklärt wurde. Dadurch sei seinem Mandanten aber kein Schaden entstanden. Konkret heißt es: „Der Kläger hat im Versteigerungsverfahren einen den Vorkaufspreis jedenfalls übersteigenden Betrag für die Liegenschaft erhalten.“ „Es gilt nun zu klären, ob die Stadt damals wirklich vom Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht hätte. Dann wäre meinem Mandanten wirklich kein Schaden entstanden. Hätte sie das aber nicht, dann wäre meinem Mandaten ein Schaden entstanden“, sagt Paumgarten weiter. Nun wolle man vom OLG geklärt haben, ob die Stadt das Vorkaufsrecht gezogen hätte oder nicht.

Alles begann mit einem Konkurs. Der ehemalige Hausbesitzer ging 2013 mit seinem Unternehmen pleite und musste das Haus verkaufen. Er hätte es damals um 1,15 Millionen Euro an einen Kitzbüheler Geschäftsmann verkaufen können. Dieser Verkauf wurde aus Sicht des Hausbesitzers von der Stadt verhindert – die Vergabe der Gründe in Sonngrub unterliegen einer strengen Vertragsraumordnung. Von Seiten der Stadt wird dies allerdings dementiert. Daraufhin wurde das Haus zum Mindestgebot von 850.000 Euro versteigert, der Zuschlag ging an einen Deutschen, er war der einzige Bieter bei der Versteigerung. Der ehemalige Hausbesitzer hat deshalb die Stadt Kitzbühel auf entgangene 300.000 Euro geklagt.