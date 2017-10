Für Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher ist die Angelegenheit klar: Der Schutz von Wolf und Bär ist derzeit zu streng. Diese Woche wird Kompatscher daher wie angekündigt einen Vorstoß in Brüssel machen, den Schutz der beiden Beutegreifer neu zu definieren. Wie die Dolomiten in ihrer Ausgabe am vergangenen Donnerstag berichteten, bringt Kompatscher am Mittwoch vor dem Generaldirektor der zuständigen EU-Kommission für Umwelt die Forderung aufs Tapet, den Schutzstatus von Wolf und Bär zu senken. Weiters ist ein Treffen mit dem Präsidenten des EU-Parlaments, Antonio Tajani geplant. Die Argumentationslinie: Mit über 2000 Exemplaren sei das Überleben des Wolfes in Italien nicht mehr gefährdet.

Doch nicht nur in Brüssel, auch in Rom kämpft Südtirol für Maßnahmen gegen Wolf und Bär. Bei einem Treffen mit Premier Paolo Gentiloni in der Vorwoche habe man den Regierungschef ersucht, auf nationaler Ebene vorhandene Spielräume zu nutzen, wird Kompatscher in den Dolomiten zitiert. Weil die Wolf-Population so gut dastehe, sei es möglich, wie in Schweden Obergrenzen festzulegen. Eine seit Monaten in der Warteschleife hängende neue Durchführungsbestimmung sieht vor, dass die Landeshauptleute von Südtirol und dem Trentino mit Gutachten der Umweltbehörde Ispra selbst über Aussiedlung bzw. den Abschuss von Wolf und Bär entscheiden können. In den nächsten Tagen soll ein fehlendes Gutachten des Umweltministeriums vorliegen. „Und alle Signale deuten darauf hin, dass es positiv ist: Dann geht der Ball an den Ministerrat", sagt Kompatscher in den Dolomiten. Allerdings drängt die Zeit. Schließlich ist die Regierung maximal noch drei Monate im Amt, bevor das Parlament aufgelöst wird und sie nur noch geschäftsführend arbeitet. (TT, np)