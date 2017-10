Schwaz – Ein 16-jähriger Bursch störte am Samstag eine Wahlveranstaltung in Schwaz, indem er Anwesende und Veranstalter lautstark beschimpfte. Ein Polizeibeamter außer Dienst schaltete sich ein und forderte den Rumänen auf, sein Verhalten einzustellen. Dieser wurde jedoch zusehends aggressiv, sodass sich der Beamte in den Dienst stellte und den sich heftig wehrenden Jugendlichen festnahm.

Der Beamte brach sich dabei den rechten Knöchel, der alkoholisierte Verdächtige blieb unverletzt. Er wird wegen Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Verdacht der schweren Körperverletzung angezeigt. (TT.com)