Langkampfen – Ein feucht-fröhlicher Abend endete für einen jungen Motorradfahrer (20) in der Nacht auf Sonntag in einem Bach. Erst als ein Hund Alarm schlug, konnte der Tiroler gerettet werden.

Der betrunkene 20-Jährige hatte in einer leichten Rechtskurve auf einer Gemeindestraße in Langkampfen die Kontrolle über sein Bike verloren. Er stürzte und verletzte sich am Bein. Als er versuchte, sich aufzurichten, kippte er nach hinten und fiel in einen angrenzenden, etwa ein Meter tiefen Bach.

Auf einem nahegelegenen Bauernhof schien ein Hund das Geschehen bemerkt zu haben. Er bellte so laut, dass sein Herrchen wach wurde und nach dem Rechten sah. Schließlich entdeckte der Landwirt den verletzten Unterländer im Bach liegend. Er zog ihn heraus und verständigte die Rettung. Diese brachte den 20-Jährigen in das Krankenhaus nach Kufstein, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein Alkoholtest verlief laut Polizei positiv. (TT.com)