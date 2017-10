Innsbruck – Seit Montagfrüh ist die Tiroler Fernpassstrecke (B179) vorübergehend gesperrt. Bis zum Mittwoch finden zwischen 9 und 15 Uhr Holzschlägerungs- und Sanierungsarbeiten statt. Die Sperre gilt zwischen dem Kettenanlegeplatz in Nassereith und der Passhöhe. Der gesamte Verkehr wird großräumig über Kufstein und die A12 umgeleitet. Es besteht keine örtliche Umleitung – mit Behinderungen sei zu rechnen, kündigte das Land Tirol in einer Aussendung an.

Auf Außerferner Seite finden im selben Zeitraum im Lermooser Tunnel Reinigungs- und Wartungsarbeiten statt. Der verbleibende Verkehr nach Süden wird in Richtung Garmisch umgeleitet. (TT.com)