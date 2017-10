Von Alexandra Plank

Innsbruck – Die Bienen sind kleine, aber mächtige Tiere. Das musste in Österreich schon so mancher Politiker erfahren, der meinte, er könne die Bedeutung der emsigen Honigsammler und Bestäube­r außen vor lassen. Anton Reitinger ist Präsident der österreichischen Gesellschaft für Apitherapie. Darunter versteht man die Verwendung von Bienenprodukten zur Gesundhaltung der Menschen. Nächstes Wochenende wird er in Kematen bei einer Jubiläumsveranstaltung einen Vortrag halten.

Die Bienenpopulation hätte sich in den vergangenen Jahren gut erholt, sagt der Experte. „Es spielt sicher eine Rolle, dass die Anwendung aggressiver Insektizide, so genannter Neonikotinoide, die Gehirnregionen der Biene zerstörten, sodass sie nicht mehr in den Stock zurückgefunden haben, ausgesetzt wurde“, erklärt Reitinger. Zwar hab­e man in Österreich das Glück, dass es sich großteils um kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe handle, dennoch solle man die Beeinträchtigungen nicht kleinreden. Es gebe auch ein Übereinkommen, dass Pflanzen- und Insektenschutzmittel nicht zu Flugzeiten der Bienen aufgebracht werden. „Es bleibt eine Tatsache, dass 95 Prozent der Pflanzenschutzmittel vorsorglich verwendet werden“, kritisiert der begeisterte Imker. Auch bei Glyphosat sei die Position ganz klar: „Das braucht man nicht, auch nicht in den Gärten und Grünflächen.“ Mittlerweile sei Glyphosat praktisch in allen Lebensmitteln nachweisbar. Das werde hoffentlich die schon vorhandene Ablehnung bei den Konsumenten weiter nähren.

Reitinger freut auch, dass die Imkerei in Österreich boomt. Sehr viele junge, engagierte Leute seien jetzt am Werk. Es sei auch gelungen, die verhasste Varroamilbe in den Griff zu bekommen. „Das Um und Auf ist, dass all­e Imker die Behandlung ernstnehmen, sonst sind alle die Leidtragenden“, erklärt der Experte.

Die Bienen hätten den Menschen enorm viel zu bieten, erklärt Reitinger. Brasilianisches Propolis ist etwa erprobt in der Krebsmedizin, Honig hilft beim Abnehmen. Kontrolliert angewandte Bienenstiche wirken wie Bio-Akupunktur: Apitherapie gilt als eines der ältesten Therapieverfahren. „Die Biene liefert viele hochwertige Eiweiße, die vielen in der täglichen Ernährung fehlen“, erklärt der Oberösterreicher. Der Honig sei zudem entzündungshemmend. Archäologische Funde belegen, dass Menschen seit über 6000 Jahren Bienenprodukte nicht nur als Genussmittel, sondern auch als Heilmethode anwenden. Während Apitherapie in Südamerika und in den ehemaligen Ostblockstaaten, aber auch in China eine lange Tradition hat und dort in Kliniken vielfach eingesetzt wird, sei die Heilkraft von Honig, Gelée Royale, Pollen, Propolis und Bienengift in Österreich nahezu in Vergessenheit geraten. Erstaunlich ist das breit­e Anwendungsspektrum: Bei winterlichen Verkühlungen können Propolis-Tropfen helfen. „Auch bei schwerwiegenden Leiden wie Diabetes, Rheuma und Hepatitis können Bienenprodukte unterstützend wirken“, sagt Reitinger.