Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Ausgerechnet in den Tagen vor Weihnachten ging letztes Jahr im Raum Innsbruck die Angst um. Ein Phantom hatte an drei aufeinanderfolgenden Tagen drei Frauen auf brutalste Art und Weise überfallen und ausgeraubt – die TT berichtete. So eine Abfolge hatte es zuvor in der Landeshauptstadt noch nie gegeben.

Als Täter konnte nach dem dritten Überfall ein zuletzt in Innsbruck lebender Kroate überführt werden.

Gestern vor dem Schwurgericht las sich die von Staatsanwalt Thomas Willam vorgetragene Anklageschrift wie das Strafgesetzbuch: Versuchter Mord, Raub, erpresserische Entführung, Urkundenunterdrückung, Unterdrückung unbarer Zahlungsmittel, Diebstahl und zuletzt Tierquälerei wurden dem 26-Jährigen vorgeworfen. Strafrahmen: eine zehnjährige bis lebenslängliche Haftstrafe.

Dass dem Prozess praktisch die ganze deutschsprachige Presse von der ARD abwärts beiwohnte, lag an einem der drei Gewaltopfer – Sissy Böhm, Tochter der Schauspiellegende Karlheinz Böhm. Diese musste gestern aufgrund der erlittenen Traumatisierung gleichwie das dritte, schwerstverletzte Gewaltopfer nicht mehr als Zeugin zum Prozess erscheinen.

Über das Motiv für die mit derart roher Gewalt ausgeführten Taten bekam der Schwurgerichtssenat indes vom Angeklagten gestern nichts zu hören. Kein Ton kam über die Lippen des 26-Jährigen – nicht einmal, als Schwurgerichtsvorsitzender Andreas Mair anfangs nach Daten gefragt hatte.

Gesprächiger hatte sich der Kroate noch bei Österreichs bekanntester Gerichtspsychiaterin gezeigt. Adelheid Kast­ner, die schon im Inzest-Fall Josef F. auf Motivforschung gegangen war, skizzierte darauf ein klares Bild der Persönlichkeit dieses Gewalttäters. Quasi als Waisenkind sei der 26-Jährige aufgewachsen. Ohne Vater und aufgrund schizophrener Mutter sei er während schwieriger Pubertät zu einer Tante gekommen. Später in Zagreb habe der aufgrund mangelnder Nestwärme geradezu bindungssüchtige Mann eine Frau kennen und lieben gelernt. Nachdem diese wegen eines Jobs nach Innsbruck gezogen war, folgte ihr der 26-Jährige. Aufgrund dessen Mittellosigkeit und Cannabiskonsums wurde die Frau jedoch seiner bald überdrüssig. Diese wünschte sich nämlich einen Mann mit Geld und Perspektive auf ein Eigenheim. Auch nach der niemals verkrafteten Trennung war der Wunsch der Frau fortan Credo für den Kroaten.

Kastner: „Diese Trennung hat offenbar ein latentes Aggressionspotenzial geweckt. Mit Trennungen von Bezugspersonen kann er seit Kindheit einfach nicht umgehen. Diese Situation ist bei ihm mittlerweile als hochpathologisch anzusehen. Künftige Aggressionen können sich gegen Partner und alle anderen Menschen richten“, beschrieb die Psychiaterin eine Persönlichkeitsstruktur, die auch künftig schwere Straftaten befürchten lässt, auch erweiterter Suizid sei möglich. Kastner: „Dies alles ist jedenfalls als höhergradige Störung zu werten. Sie beinhaltet dazu auch noch eine Empathiestörung. Er nimmt nämlich einzig seine persönliche Situation wahr. Nur diese hat Priorität, das Schicksal anderer blendet er komplett aus.“

Für Staatsanwalt Willam somit ein „brandgefährlicher Mensch“. War es zu den räuberischen Gewaltexzessen doch nur gekommen, weil der Kroate seiner einstigen Flamme mit Geld imponieren wollte. Nur aus diesem Grund war er auch zweifach mit den Autos der Frauen verschwunden – in der Hoffnung, sie zu Geld machen zu können. Von den Angehörigen von Sissy Böhm wollte der 26-Jährige indes 5000 Euro erpressen. Nur ein Verkehrsunfall rettete deren Leben. Wäre Böhm nach den heftigen Strangulationen nicht sofort intubiert worden, wäre die Gekidnappte laut Gerichtsmediziner Walter Rabl nämlich noch vor jeder Geldübergabe erstickt.

Bei allen drei Frauen handelte es sich übrigens um reine Zufallsopfer. Beim dritten Opfer hatte der Kroate erst 15 Minuten vor dessen Haustüre gewartet. „Wäre ein Mann aus der Türe gekommen, hätte ich eben diesen ausgeraubt“, hatte der Angeklagte einst bei der Polizei noch erklärt. Aufgrund von dessen Angaben und Zielgerichtetheit war der Kroate zum Tatzeitpunkt laut Kastner jedoch immer zurechnungsfähig: „Er wusste genau, dass dies alles schweres Unrecht war!“

Ankläger Willam argumentierte wiederum, dass sich jeder, der mit so massiver Gewalt gegen Frauen vorgeht, einen Mordversuch vorhalten lassen muss. So sahen es zu diesem Punkt mit 5:3 der Stimmen auch die Geschworenen. Diese entschieden – praktisch anklagekonform – nicht rechtskräftig auf Anstaltseinweisung und lebenslange Haft.

Die Opferorganisation „Weisser Ring“ und Böhm-Anwalt Hermann Holzmann bekamen Schmerzensgelder zugesprochen. Diese werden wohl kaum einbringbar sein.