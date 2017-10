Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Es war eine der unheimlichsten und brutalsten Raubserien der letzten Jahre. So wurden letzten Dezember an drei aufeinanderfolgenden Tagen in Innsbrucker Tiefgaragen Frauen überfallen. Was die Überfälle einte, war die extreme Gewaltausübung.

Als Täter konnte ein mittlerweile dazu geständiger Kroate überführt werden. Dem 26-Jährigen wird nun am Mittwoch am Landesgericht der Prozess gemacht. Die Anklage vor einem Schwurgericht liest sich dabei wie das Strafgesetzbuch: Dreifacher Raub, zweifacher versuchter Mord, schwere Körperverletzung, erpresserische Entführung, Tierquälerei, Urkundenunterdrückung und Diebstahl wird dem Kroaten vorgeworfen. Dazu beschäftigt sich Psychiaterin Adelheid Kastner noch mit der Psyche und der Gefährlichkeitsprognose des Mannes. Gut möglich, dass Ankläger Staatsanwalt Thomas Willam die Anklage nach Vortrag des psychiatrischen Gutachtens noch im Prozess auf einen Antrag auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher modifiziert.

Nach langem Schweigen hatte sich der Angeklagte übrigens im Juni zu einem Geständnis entschlossen. Allein einen Tötungsvorsatz wollte er aber niemals gehegt haben.

Drei Überfälle an drei Tagen

Rückblende: Am 20. Dezember hatte ein Phantom eine im siebenten Monat Schwangere von hinten zu Boden gerissen und mehrfach gegen den Kopf getreten. Beute: eine Handtasche.

Tags darauf überfiel der Unbekannte Sissy Böhm, älteste Tochter von Schauspieler-Legende Karlheinz Böhm. Nach heftigen Schlägen und Tritten gegen den Kopf der 61-Jährigen wurde diese auch noch gewürgt. Danach zerrte der Täter sein Opfer in dessen Auto, um es zu entführen. Einzig ein Verkehrsunfall auf der Haller Straße setzte diesem Szenario ein Ende.

Wiederum einen Tag später überfiel der noch immer Flüchtige eine weitere ältere Dame im Tiefgaragenbereich eines Hauses. Dabei schlug der Täter der Frau so wuchtig mit der Faust auf den Kopf, dass sie zu Boden fiel und sich mehrere Schädelbrüche zuzog. Erneut trat der Gewalttäter mit deren Auto die Flucht in Richtung Zirl an. Es sollte jedoch das Ende der Überfallsserie sein, da der Wagen im Ortsgebiet von Zirl in eine Straßensperre und der Lenker in Panik geriet. Viel zu schnell trat er die Flucht ins Ortszentrum an – und landete in einer Kurve an einem Betonsockel. Erst die Minuten später erfolgte Verhaftung offenbarte, dass es sich beim gefürchteten Phantom um den Angeklagten handelte, welcher sich zuvor ohne festen Wohnsitz in Innsbruck aufgehalten hatte.

Aus Fenster des Landesgerichts gesprungen

Dass der Kroate unberechenbar ist, hatte er schon bei einem anderen Prozess im Mai bewiesen. Damals war er im Zuge der Urteilsberatung trotz schwerer Bewachung aus einem Fenster des Landesgerichts gesprungen und geflüchtet. Obwohl sich der 26-Jährige noch im Kaufhaus Tyrol komplett umgekleidet hatte, konnten ihn aufmerksame Beamte des Stadtpolizeikommandos erkennen.

Sissy Böhm muss zum Prozess nicht als Zeugin erscheinen. Ihr Anwalt Hermann Holzmann will aufgrund medizinischer Atteste eine Schadenersatzforderung im höheren fünfstelligen Bereich stellen.