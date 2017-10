Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Es war eine der unheimlichsten und brutalsten Raubserien der vergangenen Jahre. So wurden letzten Dezember an drei aufeinanderfolgenden Tagen in Innsbrucker Tiefgaragen Frauen überfallen. Was die Überfälle einte, war die extreme Gewaltausübung.

Als Täter konnte ein mittlerweile dazu geständiger Kroate überführt werden. Dem 26-Jährigen wird heute am Landesgericht der Prozess gemacht. Die Anklage vor einem Schwurgericht liest sich dabei wie das Strafgesetzbuch: Dreifacher Raub, zweifacher versuchter Mord, schwere Körperverletzung, erpresserische Entführung, Tierquälerei, Urkundenunterdrückung und Diebstahl wird dem Kroaten vorgeworfen.

Nach langem Schweigen hatte sich der Angeklagte übrigens im Juni zu einem Geständnis entschlossen. Allein einen Tötungsvorsatz wollte er aber niemals gehegt haben.

Massive Sicherheitsvorkehrungen, großer Medienandrang

Am Mittwochvormittag wurde der Mann unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in den Gerichtssaal geführt. Er muss als erster Angeklagter seit Jahrzehnten mit eisernen Hand- und Fussfesseln im Verhandlungssaal sitzen. Begleitet wurde der Prozess von einem riesigen Medienandrang. Auch große deutsche Medien wie ARD, ZDF oder RTL berichten von dem Fall.

Vorerst gab er auf Fragen von Richter Andreas Mair keine Antworten. Psychiaterin Adelheid Kastner beschäftigte sich mit der Psyche und der Gefährlichkeitsprognose des Mannes. Ihr zufolge sei er zu den Tatzeitpunkten zurechnungsfähig gewesen, stand aber wohl unter Einfluss einer geistigen Abnormität. Der Kroate sei zwar in der Lage gewesen, zu erkennen was er tut, war also zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig, trotzdem habe er eine höhergradige geistige Störung, meinte die Psychiaterin.

Die Ursache der Delikte sah Kastner in dem Beziehungsende mit seiner Lebensgefährtin. „Aufgrund seiner Vergangenheit hat der Beschuldigte gravierende Probleme, mit einer Trennung umzugehen“, erklärte die Psychiaterin. Weil seine ehemalige Lebensgefährtin auch noch Geldprobleme als Trennungsgrund angab, habe er die Lösung darin gesehen, möglichst schnell zu möglichst viel Geld zu kommen. Er habe dann Frauen überfallen, weil er in ihnen leichtere Opfer sah. Die Autos wollte er dann zu Geld machen und so seine ehemalige Partnerin davon überzeugen, zu ihm zurückzukommen.

„Da der Angeklagte aber auch in Zukunft Beziehungen haben wird und dadurch auch weitere Trennungen erleben könnte, kann es mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zu Gewaltdelikten kommen“, analysierte Kastner. Deshalb legte sie in ihrem Gutachten die Einweisung des Kroaten nahe.

Auch Staatsanwalt beantragt Einweisung

Staatsanwalt Thomas Willam sprach in seinem Eröffnungsplädoyer von Straftaten, die mit „massiver Gewalt“ ausgeführt worden waren. Die Verletzungen, die eines seiner Opfer, die Tochter des verstorbenen Schauspielers Karl-Heinz-Böhm – Sissy Böhm – erlitten habe, seien laut einem Gutachten sogar mit Lebensgefahr verbunden gewesen. Böhm könne sich bis heute nicht an die Tat erinnern, weshalb sie auch nicht als Zeugin geladen wurde.

„Der Beschuldigte hat aber in Gesprächen mit der Psychiaterin Adelheid Kastner über die Taten gesprochen“, sagte Willam. Zudem habe man Blut der Opfer an seinen Schuhen gefunden und seine DNA an den Opfern selbst, weshalb es keinen Zweifel an der Schuld des Angeklagten geben könne, schloss der Staatsanwalt sein Eröffnungsplädoyer. Er beantragte die Einweisung des Angeklagten in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Drei Überfälle an drei Tagen

Rückblende: Am 20. Dezember hatte ein Phantom eine im siebenten Monat Schwangere von hinten zu Boden gerissen und mehrfach gegen den Kopf getreten. Beute: eine Handtasche.

Tags darauf überfiel der Unbekannte Sissy Böhm. Nach heftigen Schlägen und Tritten gegen den Kopf der 61-Jährigen wurde diese auch noch gewürgt. Danach zerrte der Täter sein Opfer in dessen Auto, um es zu entführen. Einzig ein Verkehrsunfall auf der Haller Straße setzte diesem Szenario ein Ende.

Wiederum einen Tag später überfiel der noch immer Flüchtige eine weitere ältere Dame im Tiefgaragenbereich eines Hauses. Dabei schlug der Täter der Frau so wuchtig mit der Faust auf den Kopf, dass sie zu Boden fiel und sich mehrere Schädelbrüche zuzog. Erneut trat der Gewalttäter mit deren Auto die Flucht in Richtung Zirl an. Es sollte jedoch das Ende der Überfallsserie sein, da der Wagen im Ortsgebiet von Zirl in eine Straßensperre und der Lenker in Panik geriet. Viel zu schnell trat er die Flucht ins Ortszentrum an – und landete in einer Kurve an einem Betonsockel. Erst die Minuten später erfolgte Verhaftung offenbarte, dass es sich beim gefürchteten Phantom um den Angeklagten handelte, welcher sich zuvor ohne festen Wohnsitz in Innsbruck aufgehalten hatte.

Aus Fenster des Landesgerichts gesprungen

Dass der Kroate unberechenbar ist, hatte er schon bei einem anderen Prozess im Mai bewiesen. Damals war er im Zuge der Urteilsberatung trotz schwerer Bewachung aus einem Fenster des Landesgerichts gesprungen und geflüchtet. Obwohl sich der 26-Jährige noch im Kaufhaus Tyrol komplett umgekleidet hatte, konnten ihn aufmerksame Beamte des Stadtpolizeikommandos erkennen.

Sissy Böhms Anwalt Hermann Holzmann will aufgrund medizinischer Atteste eine Schadenersatzforderung im höheren fünfstelligen Bereich stellen.