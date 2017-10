Innsbruck – Der goldene Oktober geht mit dem Wochenende erst einmal zu Ende. Eine kräftige Kaltfront bewegt sich am Samstag auf Österreich zu und erreicht in der Nacht auf Sonntag Tirol. Regen breitet sich aus, die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend hin auf bis zu 1200 Meter.

Schon am Samstag hat sich die Sonne zwischen den Wolken schwer getan. Bis zum Nachmittag ließ sich aber noch der eine oder andere Sonnenstrahl erhaschen. Noch einmal stieg das Quecksilber am Nachmittag auf 19 Grad.

Am Sonntag stellt sich das Wetter um: Die Wolken dominieren meist von der Früh weg und rasch breiten sich Regenschauer auf ganz Österreich aus. Bei Temperaturen zwischen 6 und 11 Grad und Regen bietet sich in Tirol eher ein gemütlicher Tag auf der Couch an als ein Ausflug in die Natur.

Kräftiges Lebenszeichen des Winters auf den Bergen Die Schneefallgrenze sinkt von anfangs 1800 bis 1500 Meter bis zum Abend auf 1400 bis 1200 Meter. Oberhalb von 1.500 m stellt sich Frost ein. „Auf den Bergen gibt damit der Winter wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich“, sagt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Dazu weht teils lebhafter Nordwestwind.

In der Nacht auf Montag ziehen entlang und nördlich der Alpen weitere Schauer durch. Vom Bregenzer- bis zum Wienerwald sowie in der nördlichen Obersteiermark schneit es vorübergehend bis gegen 1000 Meter. Sonst klingen Regen, oberhalb von 1200 Meter Schneefall, allmählich ab.

Die neue Woche beginnt frisch. Entlang und nördlich der Alpen ist es oft trüb und nass mit zahlreichen Regenschauern. In Tirol liegen die Höchstwerte bei 2 bis maximal 11 Grad. Schon oberhalb von 1000 bis 1300 Metern schneit es. „Auf vielen Passstraßen muss man mit winterlichen Straßenverhältnissen rechnen“, sagt Spatzierer.

Der Lichtblick nach den trüben kalten tagen: Laut derzeitigen Prognosen wird es ab Dienstag langsam wieder besser. Zwar haben die Wolken noch die Oberhand über der Sonne, Regenschauer sind möglich, aber die Schneefallgrenze steigt wieder auf bis zu 1800 Meter. Auch mit den Temperaturen geht es langsam wieder aufwärts.

Für Mittwoch und den Nationalfeiertag am Donnerstag haben die Meteorologen schöne Aussichten: Nach den derzeitigen Prognosen zeichnet sich ein Sonne-Wolken-Mix mit Temperaturen bis zu 14 Grad tagsüber ab. In der Früh ist es bei 1 bis 3 Grad ziemlich frisch. (TT.com)