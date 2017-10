Kufstein — Der 1562 Meter hohe Pendling ist so etwas wie der Hausberg der Kufsteiner und beliebtes Wanderziel in den Brandenberger Alpen. Ein 20-jähriger Student der Fachhochschule Kufstein wollte diesen mit einem Kameraden besteigen.



Nach der Ankunft am Pendlinghaus hatten sich die Wege der beiden Burschen nach Erstinformationen am Sonntag jedoch getrennt. Der junge Südtiroler galt darauf ab Samstagabend als vermisst. Eine umfangreiche Suche war daraufhin von der Leitstelle koordiniert und am Sonntag fortgesetzt worden. Ab Sonntagnachmittag war es dann traurige Gewissheit. Der 20-Jährige war vom Weg abgekommen und in den Tod gestürzt. Der Polizeihubschrauber Libelle übernahm die Bergung. (fell)