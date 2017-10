Von Denise Daum

Innsbruck – „Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich einmal als Flüchtling nach Europa komme“, sagt Mohammad Said Chikh Jabr. Der 31-jährige Syrer war in Damaskus ein erfolgreicher Unternehmer und war als Händler von Seidenprodukten auch in Europa unterwegs. Er reiste etwa nach Madrid zu einem Messebesuch. Im Juni 2014 änderte sich das Leben Jabrs schlagartig. Er wurde von der Geheimpolizei verhaftet. Sein Verbrechen? Als liberaler, aufgeschlossener Mensch das Regime von Machthaber Bashar Assad nicht gut zu finden.

Der Gefängnisaufenthalt war die Hölle auf Erden. Oder besser gesagt unter der Erde. „Drei Stockwerke unter der Oberfläche waren bis zu 400 Gefangene in einem zehn mal fünf Meter kleinen Raum eingepfercht. Jeden Tag starb einer aufgrund des Sauerstoffmangel­s“, berichtet Jabr. Nach seiner Freilassung entschied er sich, Syrien zu verlassen. Jederzeit könnte er wieder grundlos hinter Gittern landen und er wusste: „Einen weiteren Gefängnisaufenthalt überlebe ich nicht.“ Über mehrere Stationen gelangte er nach Österreich. In Wien wurde Jabr von der Polizei aufgegriffen und nach einem Kurzaufenthalt in Traiskirchen kam er nach Tirol. Drei Monate verbrachte er in Fieberbrunn. „Ich habe die Chefin im Heim genervt, dass ich arbeiten und Deutsch lernen will.“ Mit Erfolg. Zunächst half er im Bauhof aus, später arbeitete er als Hausmeister im Schwazer Paulinum und lernte fleißig Deutsch. Monatelang musste er auf ein Interview bei der Asylbehörde warten – danach ging alles ganz schnell und Mohammad Jabr erhielt einen unbegrenzten Aufenthaltstitel. Für ihn der Startschuss, auch hier als Unternehmer tätig zu sein und sich selbst zu erhalten.

In der Innsbrucker Brixner Straße ergatterte er ein Geschäftslokal. Mit Unterstützung seiner Familie gelang es, einen 210 Jahre alten Jacquard-Webstuhl nach Innsbruck zu holen – ein besonderes Stück, das sonst nur in Museen zu sehen ist. „Ich habe diesen Webstuhl von meinem Ururgroßvater geerbt. Mein Großvater war in dem Handwerksbereich sehr gut und ein berühmter Mann“, sagt Jabr. Er führt diese Familientradition nun in Innsbruck fort. Seit gestern hat sein Seidengeschäft geöffnet.