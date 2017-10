Hall in Tirol – Am Montagmorgen um 8 Uhr ist eine 86-jährige Frau von einem Auto angefahren worden. Eine Autofahrerin (59) war mit ihrem Pkw auf der Tiroler Bundesstraße im Ortsgebiet von Hall unterwegs und fuhr Richtung Osten. Die 86-jährige Kroatin aus dem Bezirk Innsbruck-Land ging gerade mit ihrem Hund an der linken Straßenseite spazieren und wollte die Fahrbahn überqueren.

Die Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste mit ihrem Auto die Fußgängerin. Diese fiel zuerst auf den Pkw und dann auf die Straße. Nach der Erstversorgung wurde die 86-Jährige in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Wie schwer die erlittenen Verletzungen sind, ist nicht bekannt. (TT.com)