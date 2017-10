Von Marco Witting

Innsbruck – Sie haben Zivilcourage gezeigt. Im richtigen Moment das Richtige getan. Und damit bei der Aufklärung eines Verbrechens mitgeholfen. 19 Tirolerinnen und Tiroler wurden gestern im Innsbrucker Landhaus für ihre Unterstützung geehrt und ausgezeichnet. Dabei empfanden es die Bürger größtenteils als Selbstverständlichkeit, dass sie geholfen haben.

So wie etwa jene drei jungen Männer aus Innsbruck, die am 9. April gemeinsam im Auto unterwegs waren. Adrian Sauerwein, Pascal Pfeifer und Santos Lentner beobachteten plötzlich, wie an einer Tankstelle ein Mann versuchte, eine junge Frau zu vergewaltigen. Das Trio reagierte sofort, drehte um und verständigte die Polizei. Laut Polizei konnte nur dadurch „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ die Vergewaltigung verhindert werden. Oder Günther Waldhart und Andreas Probst, die ebenfalls im April 2017 in Flaurling einen flüchtenden Einbrecher stellen konnten. Die beiden IKB-Mitarbeiter stellten sich dem Täter in den Weg und nur so konnte dieser letztlich festgenommen und angezeigt werden. Zwei Fälle, die beispielhaft und stellvertretend für insgesamt 14 Situationen im Vorjahr standen, bei denen couragierte Bürger der Polizei halfen. Die Riege der Ausgezeichneten ging dabei durch alle Altersklassen.

Das Kuratorium Sicheres Österreich zeichnete die 18 beteiligten Tiroler dabei gestern mit einem kleinen Geschenk und einem Dekret aus. LH Günther Platter sowie die KSÖ-Präsidenten Helmut Tomac, Johannes Ortner (Raiffeisen-Landesbank) und Hermann Petz (CEO Moser Holding) ließen es sich gestern nicht nehmen, den couragierten Bürgern persönlich zu gratulieren und ihnen den Dank auszusprechen. Tomac meinte beim Festakt im Parissaal des Landhauses etwa: „Wir brauchen Personen wie sie, Menschen, die nicht wegsehen, sondern handeln.“ Die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung gewinne an Bedeutung, erklärte der Landespolizeidirektor mit Hinweis auf die Aktion Gemeinsam.Sicher.

Landeshauptmann Günther Platter lobte sowohl die Arbeit der Polizei als auch jene des Kuratoriums Sicheres Österreich. Es brauche „gemeinsame Anstrengungen“ im Thema Sicherheit und Platter sagte auch: „Die Polizei braucht die Unterstützung der Bevölkerung wie einen Bissen Brot.“ Dies gelte sowohl für die Präventionsarbeit als auch für die Zivilcourage.