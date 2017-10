Wien – 30 Tauben und fünf Enten hat eine Frau in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf gehalten, bis die Polizei dem Treiben nach einem Hinweis am Sonntag ein Ende setzte. Die 53-Jährige gab an, sie habe die Enten kochen und die Tauben gemäß einem chinesischen Brauch danach freilassen wollen. Gemäß österreichischer Tierhaltungsverordnung wurde sie nun angezeigt, die Tiere wurden ihr abgenommen.

Nach Angaben der Chinesin soll der Brauch die Gesundheit segnen, erläuterte Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Vögel waren in der Wohnung in der Nähe der Kürschnergasse in Bananenschachteln untergebracht. Ein von den Beamten hinzugezogener Veterinär veranlasste Sonntagfrüh die Abnahme der 35 Tiere. (APA)