Von Matthias Reichle

Nassereith, Dormitz – Stücke einer Reibschale, der Fuß einer Amphore, aus der vor 2000 Jahren noch Wein oder Olivenöl floss, Feinkeramik, und als besonderes Schmankerl das Stück einer Hipposandale, eines antiken Hufeisens: Die Funde im Nassereither Ortsteil Dormitz gleich unterhalb des Gasthofs Kreuz lassen Archäologenherzen höherschlagen. Sie stammen aus einer Zeit, als in Nassereith Latein nicht nur humanistisch Gebildeten vorbehalten war und Rom noch als Nabel der Welt galt.

Viel hat sich seither geändert, vieles aber auch nicht. Eine gute Verkehrsanbindung sei den Leuten wichtig gewesen; direkt neben der Straße mit dem ganzen Gesindel wollte man aber dann nicht wohnen, kommentiert Archäologe Gerald Grabherr von der Universität Innsbruck, warum sich die alten „Nasserei­ther“ wohl hier oben etwas abseits der viel befahrenen Via Claudia Augusta, der alten Römerstraße, angesiedelt hatten. Auf der Anhöhe mit Blick über das Gurgltal standen schon in der Antike mehrere Gebäude. „Ein etwaiges Rasthaus würde direkt an der Via Claudia liegen. Ich glaube daher hier an eine kleine Siedlung oder ein Einzelgehöft“, vermutet Archäologin Barbara Kainrath. Genaueres werden die Grabungen ergeben. Auf einem 15 mal 15 Meter großen Ausgrabungsfeld mitten in einem Acker blicken die Archäologe­n derzeit wie durch ein Fenster in die Vergangenheit. Vor einer Woche wurde mit den Arbeiten begonnen, bis Anfang November sollen sie abgeschlossen sein.

Durchgeführt werden die Untersuchungen im Rahmen des Interreg-Projekts Hereditas, mit dem die Via Claudia Augusta erforscht, entdeckt und erlebbar gemacht werden soll. Projektträger ist der Verein Via Claudia Augusta Tirol unter Obmann Stefan Walter in Kooperation mit der Associazione Via Claudia Augusta Italia.

Dank Sondengängen des Imster Hobbyarchäologen Hubert Ewerz vermutete man schon lange eine Siedlung in diesem Bereich. Insgesamt 69 Münzen hat er in dem Acker aufgespürt – und tatsächlich: Mittels einer Magnetprospektion konnte man die Gebäudereste bereits ausmachen, bevor zur Schaufel gegriffen wurde. Deshalb weiß Grabungsleiter Stefan Pircher schon ungefähr, was ihn erwartet. Ein System von Pfostenlöchern deutet auf drei Bauphasen hin, erklärt er an der Grabungsstelle. Es waren drei Holzgebäude, die einmal in dem Bereich gestanden haben dürften. „Die Dichte an Bauwerken auf so kleinem Raum ist in Tirol wahrscheinlich einzigartig“, so Pircher. „Für die Errichtung der Holzhäuser wurden Pfosten in den Boden gerammt, die die tragenden Elemente der Konstruktion bildeten.“

Die Archäologen gehen nach den bisherigen Funden von einer Besiedelung ab Christi Geburt bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. aus. Allerlei Fundstücke erlauben eine relativ genaue Datierung, allen voran die Münzen. Davon gibt es ein­e ganze Reihe, einen Denar des Augustus zum Beispiel, oder auch eine Silbermünze aus der Zeit von Kaiser Valentinian I. Etwas Besonderes ist aber eine halbe Münze, wie Grabherr erläutert. Diese geht auf eine kurze Periode im 1. Jahrhundert zurück, als es einen Mangel an Kleingeld gab. Die Römer hieben Münzen deshalb einfach in zwei Teile.